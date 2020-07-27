Песков отметил, что еще рано оценивать работу Дегтярева в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с протестами в Хабаровском крае постепенно успокаивается, считают в Кремле. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, что в Кремле думают о работе врио губернатора края Михаила Дегтярева, который провел в Хабаровске уже неделю, Песков ответил, что оценивать ее еще рано, хотя врио достаточно энергично решает первоочередные вопросы.

"Пока преждевременно, по результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно. Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, то необходимо делать в первую очередь", - сказал пресс-секретарь президента.

Его спросили, как в Кремле оценивают численность массовой акции в поддержку Сергея Фургала, которая прошла 25 июля, по сравнению с предыдущими субботами. Песков ответил, что ориентируется на данные мэрии Хабаровска и ГУ МВД, но видели и неофициальные цифры.

"Важно здесь то, что Дегтярёв слушает людей и безусловно учитывает все пожелания, которые ему высказываются", - добавил он.

Песков также сказал, что врио губернатора находится "на активной связи" с Москвой - как с администрацией президента, так и с министерствами. На вопрос, насколько можно говорить о том, что президент "в режиме ручного управления" занимается Хабаровским краем, он ответил, что "решением этого вопроса занимается исполняющий обязанности, который назначен президентом, и не решением этого вопроса, вернее, а неотложными делами Хабаровского края и его развития", например, подготовкой к зиме.

На вопрос о степени участия Владимира Путина в "решении конфликтной ситуации", которая сложилась в Хабаровске, Песков ответи, что президент "самым внимательным образом наблюдает за этой ситуацией".

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. С 11 июля в регионе проходят ежедневные акции в его поддержку. Протестующие требовали его освободить и вернуть в регион, а затем стали требовать, чтобы его судили в Хабаровске.

20 июля Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Тот 21 июля прибыл в Хабаровск, посетовал на большое количество скопившихся неподписанных документов, и приступил к работе. Сначала он выразил готовность общаться с жителями края, затем сказал, что к протестующим выходить не будет, а общаться будет только "в корректных форматах". Митингующим он посоветовал заняться работой или волонтерством.

26 июля Дегтяреву пришлось поговорить с протестующими, когда его машину после визита в Ванино остановили участники автопробега в поддержку Фургала.

На прошлой неделе Песков отмечал, что к протестующим хабаровчанам присоединились приехавшие из других регионов "квази- или псевдооппозиционеры, спеециальные дебоширы", которые кормятся на массовых акциях.