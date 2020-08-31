Суд удовлетворил иск ЦБ к бывшему руководству МИнБа на 198,1 млрд рублей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к бывшим акционерам и топ-менеджерам Московского индустриального банка (МИнБ) о взыскании с них 198,1 млрд рублей убытков. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Это первый вердикт в рамках серии исков о взыскании убытков, которые были поданы ЦБ к бывшим руководителям банков, санированных через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС, структура ЦБ). Сумма удовлетворенных требований является рекордной.

Сейчас суд рассматривает иск к бывшим топ-менеджерам и собственникам банка ФК "Открытие" о взыскании 289,5 млрд рублей, а также иск к экс-владельцам и менеджменту Промсвязьбанка на сумму 282 млрд рублей.

ЦБ или его структура (Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора, ФБКС), а также Агентство по страхованию вкладов по закону вправе потребовать через суд возмещения убытков, причиненных владельцами санируемых банков. Под такими убытками понимаются расходы, понесенные Банком России на санацию. По закону такие расходы рассчитываются как разница между доходами ЦБ от размещения средств ФКБС и доходами, которые регулятор мог бы получить при размещении средств в том же объеме и на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на момент выделения денег.

Арбитражный суд Москвы 28 августа принял решение взыскать солидарно убытки в размере 198,1 млрд рублей с бывших топ-менеджеров и собственников МИнБа. В списке ответчиков, куда вошли 18 человек, значится Абубакар Арсамаков, фактически контролировавший банк.

Изначально в иске указывалась меньшая сумма требований - 195,7 млрд рублей, но впоследствии в ходе судебных заседаний ЦБ повысил ее до 198,1 млрд рублей.

Решение может быть обжаловано в течении одного месяца с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

ЦБ в январе 2019 года объявил о санации МИнБа через ФКБС в связи с неспособностью банка самостоятельно решить финансовые проблемы. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, сейчас Банку России через УК ФКБС принадлежит почти 100% акций МИнБа.