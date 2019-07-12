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ЦБ выделит почти 129 млрд рублей на докапитализацию Московского индустриального банка

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк России направит 128,7 миллиарда рублей на докапитализацию санируемого Московского индустриального банка (МИнБа), сообщила пресс-служба регулятора.

Эти деньги пойдут на покупку дополнительного выпуска акций банка. В результате Центробанк станет владельцем 99,9% МИнБа.

После этого регулятор обеспечит соблюдение банком нормативов достаточности капитала с учетом требуемых надбавок к достаточности. Уже принятые меры позволили остановить отток средств клиентов банка и наладить его работу в стандартном режиме, отметил ЦБ.

ЦБ 22 января 2019 года начал санацию МИнБа через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор объяснил это желанием помочь банку, который несколько лет не мог справиться с финансовми трудностями. Эти проблемы в ЦБ связали с тем, что банк активно финансировал неэффективные строительные и промышленные проекты. Тогда же сообщалось, что регулятор предварительно зарезервировал 77 млрд рублей на поддержку МИнБа.

На конец сентября 2018 года банк по размеру активов занимал 29-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ на 1 января 2019 года, по этому же показателю МИнБ занимал 33-е место в банковской системе России.

ЦБ Московский индустриальный банк

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