Экс-совладелец МИнБа непосредственно перед санацией вывел деньги из банка

Бывший совладелец Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков Фото: Евгений Стецко/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший совладелец Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакар Арсамаков непосредственно перед вводом временной администрации вывел все свои деньги из банка. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель правления МИнБа Дмитрий Пожидаев.

ЦБ принял решение санировать МИнБ в январе 2019 года в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей. Сейчас Банку России через Управляющую компанию ФКБС принадлежит 99,99% акций МИнБа, акционерам-миноритариям - 0,01%.

В январе этого года МИнБ подал иск в Арбитражный суд города Москвы к Арсамакову. В нем банк просит признать недействительными сделки по выдаче средств по договорам банковских вкладов и применить последствия недействительности сделки. Сумма выведенных средств не раскрывается. Суд принял исковое заявление к производству, заседание назначено на 18 марта.

Пожидаев напомнил, что по закону о банкротстве в день утверждения плана участия ЦБ в санации кредитной организации все обязательства банка перед контролирующими лицами прекращаются, то есть фактически средства на счетах направляются на покрытие убытков банка.

"Абубакар Арсамаков непосредственно перед вводом временной администрации вывел все свои деньги из банка", - заявил глава МИнБа.

При объявлении о санации МИнБа в январе прошлого года представители ЦБ заявляли, что на тот момент не видели в банке криминального вывода средств собственниками, это стало одним из аргументов в пользу решения о санации, а не об отзыве лицензии.

"В отличие от других случаев, где даже при похожем размере баланса банка принималось решение об отзыве лицензии, здесь мы не выявили каких-либо криминальных историй, когда собственники банка выводили средства на свои собственные компании, из которых средства уходили за границу. Здесь мы также не видим массового кредитования собственниками самих себя и своих собственных проектов исключительно. Мы видим большое количество рыночных кредитов, выданных компаниям, не связанным с собственниками банка, в самых разных регионах РФ", - говорил Василий Поздышев, на тот момент занимавший должность зампреда Банка России.

Позднее в июне 2019 года он сообщил, что ЦБ направил в правоохранительные органы обращение по поводу вывода средств из МИнБа. Кроме того, готовились материалы для еще одного обращения. В целом эти обращения связаны со схемными операциями, связанными с выводом денег из банка, уточнял Поздышев.

В январе этого года Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим собственникам и топ-менеджерам МинБа на 195,7 млрд рублей.