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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:22Заразились
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Путин счел успешными точечные меры поддержки экономики и граждан в период пандемии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Точечные меры поддержки граждан и экономики в условиях распространения коронавируса оказались успешными и позволили сгладить остроту кризиса, считает президент РФ Владимир Путин.

"Благодаря проводимой в прежние годы ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. Я хочу это подчеркнуть: именно точечных", - сказал Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали, не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер", - продолжил президент.

Он признал, что решить все вызванные коронавирусом экономические проблемы было невозможно, так как "глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные последствия - ощутимыми для граждан".

Вместе с тем, Путин отметил беспрецедентный для России характер мер поддержки. "Да, я знаю цифры и в других странах, прекрасно отдаю себе в этом отчет", - сказал президент.

"Мы всегда сравниваем наши действия с тем, что делается у наших партнеров, соседей, наших друзей. Но можно сказать, я только что об этом упомянул, точечно в целом мы попали туда, куда хотели", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "сегодня можно сказать, что эти меры дали свой результат, позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса".

Хроника 27 января – 16 июля 2020 годаЭкономический кризис
Владимир Путин Коронавирус

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