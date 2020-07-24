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ЦБ оценил срок возврата экономики РФ к докризисному уровню в 1,5 года

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Восстановление экономической активности в РФ до предкризисных уровней займет более полутора лет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, комментируя решение ЦБ понизить ключевую ставку до 4,25% с 4,5%.

"Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса. Восстановление, по нашей оценке, займет более полутора лет, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен", - сказала Набиуллина.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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