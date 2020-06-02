На восстановление экономики РФ потребуется около 5 трлн рублей за два года

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Стоимость подготовленного правительством общенационального плана восстановления экономики РФ и доходов граждан оценивается примерно в 5 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации этого плана по видеосвязи.

Премьер-министр РФ отметил, что в план включены около 500 конкретных мероприятий. Путин дал правительству две недели на уточнение ряда параметров плана и подчеркнул, что его реализация должна начаться с 1 июля.

"Все это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов. Обращаю на это особое внимание, так как целый ряд уже принятых решений по поддержке граждан и предприятий был рассчитан на II квартал (2020 года - ИФ), поэтому важно, чтобы эта работа продолжалась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьезную, эффективную поддержку для уверенного восстановления", - пояснил президент РФ.

Он также отметил, что пандемия коронавируса сказалась на реализации национальных проектов, их параметры требуют уточнений. Таким образом президент отреагировал на заявление премьера о готовности кабмина в ближайшие полтора месяца вынести на обсуждение в совете по стратегическому развитию и нацпроектам соответствующие предложения.

Путин попросил действовать максимально оперативно. При этом он высоко оценил работу, проделанную правительством при подготовке плана. "Работа проделана очень большая не только по объему, но и по качеству. Безусловно, это очень хорошая база для принятия окончательных решений. Думаю, что пару недель, может быть, чуть больше, вам потребуется. Будем в контакте и будем уточнять эти сроки выхода на принятие окончательных решений", - сказал президент.

Восстановление экономики в три этапа

Общенациональный план принимается на срок с июня 2020 года по декабрь 2021 года. Согласно документу правительства, с которым ознакомился "Интерфакс", цели на конец 2021 года сформулированы следующим образом: устойчивый рост реальных денежных доходов населения; снижение безработицы до уровня не более 5%, выход на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

Реализация общенационального плана предполагается в три этапа.

Первый этап, названный "стадией адаптации" (июнь-сентябрь 2020 года), предполагает прекращение падения экономики относительно низшей точки II квартала 2020 года.

Второй этап под названием "стадия восстановления" (октябрь 2020 года - июнь 2021 года) предполагает обеспечение восстановительного роста экономики и роста доходов граждан, а также не допущение осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Третий этап назван "стадия активного роста" (июль-декабрь 2021 года), его целью является выход на устойчивые темпы экономического роста в соответствии с целевыми значениями общенационального плана.

Ранее во вторник источник "Интерфакса" сообщил, что по плану полное снятие коронавирусных ограничений для российской экономики в масштабах всей страны возможно лишь к июлю 2021 года.