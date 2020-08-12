ЦБ сменил совет директоров Московского индустриального банка

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Банк России полностью обновил совет директоров санируемого Московского индустриального банк, свой пост покинет и председатель правления банка Дмитрий Пожидаев, следует из материалов кредитной организации.

Совет покинули Пожидаев, ушедшие из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) Василий Поздышев и Андрей Орешко, гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов, замгендиректора Qiwi Мария Шевченко, начальник юридического управления УК ФКБС Екатерина Зверева, начальник аналитического управления УК ФКБС Денис Концевой, а также Кристоф Бернар (ранее входил в правление одной из европейских дочерних структур ВТБ).

Этот состав совета директоров ЦБ как акционер банка утвердил недавно - в апреле этого года.

В новый состав вошли директор департамента финансового оздоровления ЦБ Александр Жданов (возглавил совет), новый глава УК ФКБС Александр Лунёв, Павел Николайчик, Дмитрий Гавриленко, Татьяна Чернобровина, Мария Никитенко.

Обновленный совет директоров 11 августа решил досрочно прекратить полномочия Пожидаева, возглавлявшего банк с октября 2019 года. Врио предправления назначен Роман Романенко, занимавший должность зампреда МИнБа.

Перестановки в руководстве МИнБа происходят на фоне смены гендиректора управляющей компании ФКБС (структуры ЦБ), которая занимается санацией банка. На прошлой неделе стало известно, что новым главой УК ФКБС вместо Андрея Орешко назначен выходец из ЦБ Александр Лунёв. Орешко пришел в ФКБС в октябре 2019 года на смену Пожидаеву, который возглавлял эту структуру с августа 2018 года. Причины кадровых перестановок в ФКБС, произошедших на прошлой неделе, регулятор не объяснял.

Пожидаев в 2008-2014 годах занимал различные должности в Агентстве по страхованию вкладов, затем с 2015 по 2017 год работал в должности заместителя председателя правления Балтийского банка. В июне 2017 года пришел в ЦБ на должность заместителя директора департамента финансового оздоровления, а в декабре 2017 года перешел в УК ФКБС.

В июле 2020 года стало известно, что занимавший пост председателя набсовета УК ФКБС Василий Поздышев перешел на работу в Банк международных расчетов. Вместо него набсовет УК возглавил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

ЦБ решил санировать МИнБ в январе 2019 года в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, сейчас Банку России через УК ФКБС принадлежит почти 100% акций МИнБа.