Девелопер "Самолет" может в конце октября разместить на Мосбирже 5% в рамках IPO

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Самолет" может в конце октября провести IPO на "Московской бирже". По информации источника "Коммерсанта", предварительно будет размещено 5%, из которых 2,5% продадут действующие акционеры, 2,5% составят акции допэмиссии.

Привлеченные в рамках IPO средства планируется направить в том числе на покупку новых площадок в Москве и Санкт-Петербурге. В пресс-службе "Самолета" сообщили, что группа рассматривает все возможные стратегические варианты финансирования дальнейшего развития компании, но "говорить о конкретных планах сегодня преждевременно".

Два инвестбанкира, знакомые с планами "Самолета", говорят, что акционеры оценивают бизнес группы в 60-90 млрд рублей. Такая оценка эквивалентна 6-7 размерам EBITDA девелопера по итогам 2020 года, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Этот показатель по итогам текущего года, добавляет он, прогнозируется на уровне 10 млрд рублей. Для сравнения: сейчас бизнес крупнейшего застройщика жилья в стране - группы "ПИК" (ее текущая капитализация - 367 млрд рублей) оценивается в 6-7х EBITDA, Etalon, чья капитализация составляет 36,75 млрд рублей, - в 5-6х.

IPO позволит "Самолету" привлечь около 3 млрд рублей - на эти средства девелопер может приобрести площадки для строительства примерно 200 тыс. кв. м жилья, что для "Самолета" считается небольшим объемом, считает Ибрагимов.

При этом источник "Коммерсанта" говорит, что в зависимости от конъюнктуры к осени 2021 года или весной 2022 года "Самолет" рассчитывает увеличить free float до 40%, чтобы поддержать ликвидность своих бумаг. За полтора года капитализация компании с учетом старта новых проектов может вырасти более чем в 2 раза, добавляет он.

Впервые о намерениях провести IPO менеджмент "Самолета" заявлял еще в 2016 году. Два года назад девелопер был близок к размещению: компания выбрала андеррайтеров - JP Morgan и ВТБ - и намеревалась продать инвесторам 45,45% акций за $300 млн. Но IPO не состоялось из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Группа "Самолет" создана в 2012 году. Ее акционеры - Павел Голубков (47,5%), Михаил Кенин (37,5%), Игорь Евтушевский (10%), еще 5% - у менеджмента. По данным Единого реестра застройщика, "Самолет" сейчас строит 1,39 млн кв. м и входит в топ-10 крупных застройщиков жилья в России.