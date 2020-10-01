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Kingfisher продал российскую сеть Castorama "Максидому" за 7,4 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Британский ритейлер Kingfisher сообщил, что закрыл сделку по продаже российских DIY-магазинов Castorama ритейлеру "Максидом". Сумма сделки составила 7,4 млрд рублей (около 73 млн фунтов стерлингов).

Из этой суммы 20% будут выплачены продавцу равными частями в течение двух лет.

Стороны сделки получили все необходимые разрешения от регуляторов.

Kingfisher в конце 2018 года объявил, что планирует уйти из России.

Выручка ООО "Касторама рус", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", снижалась четыре года подряд. В 2019 году этот показатель сократился на 17,6%, до 26,353 млрд рублей (в 2018 году - на 1,6%). Чистый убыток компании вырос до 5,425 млрд рублей с 4,072 млрд рублей годом ранее.

Выручка российского DIY-ритейлера ООО "Максидом" в прошлом году сократилась незначительно - на 1,9%, до 23,052 млрд рублей. Чистая прибыль компании уменьшилась до 1,894 млрд рублей с 3,229 млрд рублей годом ранее.

Kingfisher Castorama Максидом

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