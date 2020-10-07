Золотой рудник "Кумтор" продолжил работу после взлома офиса в Бишкеке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В ночь на 7 октября в Бишкеке от 20 до 30 человек взломали двери в офис крупнейшей золотодобывающей компании "Кумтор", прошли внутрь, но ничего не забрали, сообщили представители компании.

В момент взлома в офисе никого не было, с октября весь штат работает удаленно.

"В офисе ничего не пропало. На месте работают сотрудники милиции. Другие этажи компании не подверглись нападению", - сказал представитель "Кумтора".

Производственная деятельность золотого рудника "Кумтор" продолжается без перебоев, сообщила канадская Centerra Gold.

"Компания внимательно следит за развитием политических событий, чтобы гарантировать: условия для продолжения доставки сотрудников и материалов на рудник остаются безопасными. Политическая ситуация развивается, поэтому компания принимает все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности сотрудников и производственной деятельности", - говорится в сообщении.

Массовые протесты в Бишкеке начались 5 октября после официального объявления результатов парламентских выборов. После захвата зданий правительства, парламента и мэрии в Киргизии сменился премьер-министр - им стал освобожденный демонстрантами из колонии экс-депутат Садыр Жапаров. Также сменился мэр Бишкека. Центризбирком страны признал недействительными итоги выборов. Национальный банк и Минфин страны приостановили финансовые операции.

С 6 октября стали поступать сообщения о захватах предприятий и месторождений в стране.

Centerra Gold - канадская золотодобывающая компания, имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшими активами являются "Кумтор" и рудник Mount Milligan в Канаде. Головной офис компании находится в Торонто. Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.