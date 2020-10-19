Тиньков намерен урегулировать налоговые претензии США без продажи TCS

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Тиньков может урегулировать налоговые претензии США и без продажи TCS Group, заявил он в своем инстаграме.

"Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои "ошибки молодости", мне не нужно, у меня полно кэша", - написал Тиньков, отметив, что получил достаточно средств за счет дивидендов и ускоренного размещения на рынке принадлежавших ему акций группы (ABB).

TCS Group в минувшую пятницу сообщила о прекращении переговоров с "Яндексом" и отмене сделки по покупке интернет-компанией финансовой группы. Позднее Тиньков заявил, что именно он решил разорвать договоренности с "Яндексом".

По его словам, каждый предприниматель пытается продать свой бизнес дорого: "Т.е., получить 30-50% премии к цене на рынке, а не просто слить за фантики, которые стоят дороже Amazon!"

Тиньков добавил, что группа не ведет переговоров о продаже с "МТС". Бизнесмен также высказал мнение, что TCS Group в 2022 году будет стоить $10 млрд.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 40,4%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

В конце февраля 2020 года стало известно о претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову. Министерство юстиции США позднее сообщило, что Тинькову по предъявленным ему двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения. Власти США обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. В начале марта Тиньков заявил о постановке ему диагноза "острая форма лейкемии". Летом Тинькову была проведена операция по пересадке костного мозга.