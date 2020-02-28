Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Основатель и основной акционер TCS Group Holding Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях, инициированных Налоговым управлением США, сообщила группа.

TCS Group отмечает, что Тиньков участвует в этих слушаниях как частное лицо. Эта ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы, в том числе Тинькофф банк, "Тинькофф страхование" и "Тинькофф мобайл".

Слушания пройдут в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Дело касается решения налоговых вопросов. Тиньков, как отмечает группа, уверен, что оно будет разрешено как можно быстрее.

Тиньков был гражданином США до 2013 года.

TCS Group планирует предоставлять дополнительную информацию после ее получения и по мере необходимости.