Фондовый рынок США вырос на данных о рекордном подъеме экономики в III квартале

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе после публикации данных о рекордном росте ВВП США в минувшем квартале.

Экономика США в третьем квартале подскочила на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Между тем аналитики в среднем прогнозировали менее значительный скачок: респонденты Trading Economics предполагали рост на 31%, опрошенные MarketWatch - на 33%.

"Первоначальное восстановление ВВП после снятия первой волны локдаунов было сильнее, чем мы изначально ожидали", - сказал аналитик Capital Economics Пол Эшворт, которого цитирует CNBC.

Однако он отметил, что на фоне рекордного числа новых случаев заражения коронавирусом в последние дни и низкой вероятности принятия новых мер поддержки экономики США до начала следующего года, "дальнейший прогресс будет намного медленнее".

В среду американский рынок акций заметно упал в связи с опасениями по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики. При этом индикатор Dow продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня - 3,43%. Значение S&P 500 уменьшилось на 3,53%, Nasdaq - на 3,73%.

По состоянию на вторник среднее число новых случаев заражения коронавирусом в США за минувшие семь дней третий день подряд побило рекорд, составив 71,83 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 40 тыс., до 751 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 791 тыс., а не 787 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 775 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Трейдеры также оценивали корпоративные отчеты. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) получил скорректированную прибыль, превысившую ожидания аналитиков, и улучшил годовой прогноз. Акции компании подорожали на 2,8%.

Котировки Comcast Corp. (SPB: CMCSA) повысились на 2,6%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения сократил чистую прибыль в третьем квартале 2020 года, но выручка компании превзошла ожидания во всех трех бизнес-сегментах.

Рыночная стоимость Moderna Inc. (SPB: MRNA) выросла на 8,4%. Результаты фармкомпании по итогам третьего квартала оказались лучше прогнозов. Помимо этого, Moderna заявила, что готовится к запуску производства вакцины от коронавируса и уже подписала соглашения с правительствами ряда стран.

Акции технологических компаний, которые опубликовали отчетность после закрытия торгов в четверг, также подорожали. Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) прибавили в цене 3,7% и 1,5% соответственно. Котировки Facebook Inc. (SPB: FB) выросли на 4,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,1%.

Цена бумаг ConocoPhillips (SPB: COP) поднялась на 1,3%. Нефтяная компания завершила третий квартал с чистым убытком, однако скорректированный показатель оказался выше прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 139,16 пункта (0,52%) и составил 26659,11 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 39,08 пункта (1,19%) - до 3310,11 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 180,72 пункта (1,64%) и составил 11185,59 пункта.