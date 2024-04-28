Песков заявил, что присвоение Западом активов РФ нанесет ущерб западной экономике

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Присвоение Западом российских активов может нанести колоссальный ущерб западной экономике и подкосит ее надежность, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат. Конечно, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, они начнут десять раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. Исчезнет надежность", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которого он опубликовал в своем телеграмм-канале.

Песков отметил, что "надежность исчезает за одну ночь за одно глупое непродуманное решение", а "восстанавливается десятилетиями".

"Будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы", - добавил он.

По его словам, пока преждевременно говорить о конкретных действиях РФ в случае присвоения активов.

"Пока преждевременно об этом говорить. У нас есть западные деньги различных структур, сейчас не время конкретизировать", - сказал Песков.