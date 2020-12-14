"Дочка" банка "Россия", владеющая винзаводом "Новый Свет", купила "Массандру"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Южный проект" (Санкт-Петербург, структура банка "Россия") приобрело 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" – крупнейший и старейший завод тихих вин в Крыму – за 5 млрд 327,177 млн рублей. Об этом говорится в материалах прошедшего в понедельник электронного аукциона.

Стартовая цена лота (3 млрд 575 млн 899 тыс. 662 обыкновенные акции номинальной стоимостью один рубль за бумагу) составляла 5 млрд 300 млн 674 тыс. рублей. Шаг аукциона – 26,5 млн рублей.

Помимо "Южного проекта", участником торгов было московское ООО "Эстэйт Групп". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей зарегистрирована в октябре текущего года и принадлежит гендиректору Александру Волошину. Петербургская структура банка "Россия" (среди акционеров кредитной организации – Юрий Ковальчук) в декабре 2017 года приобрела на аукционе за 1,5 млрд рублей завод шампанских вин "Новый Свет", основанный князем Львом Голицыным в Новом Свете на юго-востоке Крыма в 1878 году.

Возводить "Массандру" начали в 1894 году в лично выбранном Голицыным месте с хорошим микроклиматом – на склоне горы, в местечке под названием Массандра на южном берегу Крыма. Это был первый в Российской империи подземный винный завод тоннельного типа для производства столовых и десертных вин. Стоимость строительства составила 1 млн царских рублей.

В настоящее время "Массандра", которая известна своими мускатами и портвейнами, объединяет 8 винодельческих хозяйств - филиалов.

У предприятия порядка 11 тыс. га земли, в частности, около 4 тыс. га заняты виноградниками, они тянутся на 180 км от Фороса до Судака. Замминистра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин говорил в телеэфире, что арендованные предприятием земельные участки можно использовать только для ведения сельскохозяйственной деятельности, их застройка исключена.

Энотека "Массандры" насчитывает более 1 млн бутылок – коллекция вин является крупнейшей в мире, в 1988 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Уже бывший гендиректор "Массандры" Янина Павленко (возглавляла завод почти шесть лет, в конце ноября перешла на работу в администрацию Ялты, сейчас является врио главы курортного города) утверждала после акционирования завода, что "эталонные вина" из энотеки "Массандры" останутся навсегда "достоянием Российского государства и российского общества", независимо от того, "как будет меняться форма собственности предприятия".

Завод в среднем выпускал порядка 10 млн бутылок вина ежегодно, в 2019-м произвел рекордные для себя 19,4 млн (рост - примерно на треть к уровню 2018 года).

По данным "СПАРКа", "Массандра" в 2019 году снизила чистую прибыль по РСБУ на 3,7% – до 380,6 млн рублей, выручка завода выросла на 24,5% – до 2,743 млрд рублей.

Власти Крыма преобразовали государственное унитарное предприятие "Массандра" в акционерное общество нынешней осенью. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 1 октября. Минимущества Крыма, у которого были 100% акций АО, выставило их на аукцион в середине ноября. Продажа "Массандры" поможет привлечь инвестиции в модернизацию винзавода, считают крымские власти.

Слухи о намерении структур банка "Россия" приобрести "Массандру" появились около года назад. Кредитная организация осенью 2020-го, после акционирования винзавода, не ответила на информационный запрос "Интерфакса" о том, есть ли у банка или его "дочек" интерес к этому активу.

Банк "Россия" по итогам третьего квартала текущего года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Финучреждение, имеющее отделения в том числе и в Крыму, российский статус которого США и страны Евросоюза не признают, "Южный проект", "Новый Свет" и "Массандра" находятся под западными санкциями.