ИКАР снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду сразу на 2,5 млн т

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты начали снижать прогнозы экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.).

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, прогноз снижен с 40 млн до 37,5 млн тонн.

"Это связано с сочетанием двух факторов: госрегулирование экспорта и ожидание более низкого урожая в связи с неблагоприятными погодными условиями для озимых культур", - сказал он.

Новые данные включают как официальный, так и неофициальный экспорт в страны ЕАЭС, отметил он.

Как сообщалось, по данным Росгидромета, 22% озимых культур в РФ к началу декабря находились в плохом состоянии.