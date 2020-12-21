Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

ИКАР снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду сразу на 2,5 млн т

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты начали снижать прогнозы экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.).

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, прогноз снижен с 40 млн до 37,5 млн тонн.

"Это связано с сочетанием двух факторов: госрегулирование экспорта и ожидание более низкого урожая в связи с неблагоприятными погодными условиями для озимых культур", - сказал он.

Новые данные включают как официальный, так и неофициальный экспорт в страны ЕАЭС, отметил он.

Как сообщалось, по данным Росгидромета, 22% озимых культур в РФ к началу декабря находились в плохом состоянии.

ИКАР Институт конъюнктуры аграрного рынка

Новости по теме

Новости

Собянин объявил о приходе в Москву ресторанного гида Michelin

Экономический кризис

Евро превысил 91 руб. впервые с 3 декабря

Евро превысил 91 руб. впервые с 3 декабря

Рубль подешевел на открытии торгов в понедельник на обвалившейся нефти

IT-компании обратились в Минфин из-за ситуации с налоговым маневром

Россия нарастила выпуск сельхозтехники в 2020 году на 30%

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 декабря

В России задумались об экспортной пошлине на сою в размере 30%

В России задумались об экспортной пошлине на сою в размере 30%

Тиньков сообщил о полной ремиссии после обследования костного мозга

Сербский отрезок продолжения "Турецкого потока" начали заполнять газом

Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');