Снижение рынка акций РФ в пятницу сдержала выросшая нефть

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Снижение рынка акций РФ в рамках коррекции вместе с внешними фондовыми площадками в пятницу сдержала выросшая нефть, раллировали акции "НОВАТЭКа" на новостях об увеличении дивидендных выплат; реакция игроков на ожидаемое решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку оказалась нейтральной.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3273,75 пункта (-0,3%, днем индекс опускался к 3245 пунктам), индекс РТС - 1402,5 пункта (-1,2%); динамика цен blue chips оказалась разнополярной в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 73,54 рубля (+0,71 рубля), золото просело до $1888,8 за унцию (-0,1%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 0,1-0,7%, доллар вырос на 0,6 рубля.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых и продлить паузу в смягчении ДКП на фоне ускорения инфляции. ЦБ РФ дал новый сигнал по ставке: регулятор будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки.

ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2020 год до 4,6-4,9% с 3,9-4,2% и сохранил прогноз по инфляции на 2021 года на уровне 3,5-4,0%.

Кроме того, Банк России ожидает снижения ВВП страны по итогам 2020 года на уровне около 4%, при прогнозе падения на 4-5%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что не видит рисков "пузырей" для фондового рынка из-за притока инвесторов, но надо защищать их от мисселинга, принимать меры. По ее словам, ЦБ также предлагает начать тестирование неквалифицированных инвесторов с 1 октября 2021 года.

Подешевели акции UC Rusal (-2,8%), Сбербанка (-2,5% и -2,6% "префы"), "АЛРОСА" (-1,9%), "Московской Биржи" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "РусГидро" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), "Россетей" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" принял решение об увеличении минимального целевого уровня дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. На этих новостях бумаги компании выросли в пятницу на 4,2%.

Также подорожали акции "МТС" (+1,5%), "Северстали" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "НЛМК" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +1,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Газпрома" (+0,2%), банка ВТБ (+0,1%).

С 18 декабря включены в состав базы расчета индексов МосБиржи и РТС депозитарные расписки Headhunter (-4,2%), Ozon (-1%) и Globaltrans (-1,3%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, в пятницу на рынке акций РФ наблюдалась ожидаемая фиксация прибыли на фоне отсутствия новых катализаторов роста. На внешних рынках царит неопределенность, так как в США может начаться "шатдаун", тогда как споры в Конгрессе по поводу пакета стимулов на сумму $900 млрд не утихают. После сильного ралли с конца октября акции многих российских циклических компаний приближаются к перекупленным уровням, что подталкивает инвесторов к локальным продажам.

Сильные цены на нефть (Brent по-прежнему торгуется выше $50 за баррель) и слабый курс доллара (индекс DXY находится на минимумах за 2,5 года) благоприятны для курса рубля и поддерживают акции российского нефтегазового сектора, отмечает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что еще накануне рынок акций выглядел слабым из-за коррекционных настроений, но ситуацию тогда исправил бурный рост акций "Газпрома", подтвердив народную торговую истину, что данная бумага растет последней. В пятницу акции газовой компании откатывались почти на 3%, но вечером отыграли все потери. Бумаги "Детского мира" оказались под давлением распродаж на фоне завершения приема заявок на выкуп акций. "РусАл" продолжил снижение в связи с возросшими рисками новых санкций из-за вероятного сохранения влияния Олега Дерипаски на политику компании.

От ЦБ РФ не ждали снижения ставки с уровня 4,25%, поскольку накопленная с начала года инфляция уже составляет 4,5%. В заявлении регулятора отмечается, что "вторая волна пандемии и рост цен приостановили снижение стоимости кредитов в России". По оценке ЦБ РФ, падение ВВП в текущем году может составить 4,0%, а устойчивое восстановление экономики начнется весной будущего года. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ставки, состоится уже 12 февраля 2021 года. Рубль отреагировал чуть большим ослаблением на решение регулятора, но реакцию можно назвать спокойной. Индекс доллара пока испытывает сложности с возвращением выше уровня 90,0 пунктов.

В Европе настроения испортились после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что переговоры с Евросоюзом находятся в очень сложной ситуации и сделка может провалиться, если ЕС не изменит свою позицию по рыболовству. Переговорщик Евросоюза Мишель Барнье сообщил, что время уходит и, по сути, остается лишь несколько часов, чтобы согласовать сделку. Председатель Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен также отметила разногласия по ключевым вопросам, что делает перспективы заключения соглашения весьма туманными.

В США компания Moderna находится в шаге от одобрения своей вакцины, поскольку за это уже проголосовала комиссия в Администрации по продовольствию и медикаментам. Основные надежды и тревоги связаны с продолжающимися переговорами демократов и республиканцев по пакету экономической поддержки. Ситуация осложняется тем, что в субботу истекает срок временного соглашения финансирования работы администрации. Поэтому законодатели могут вновь одобрить временный краткосрочный бюджет, чтобы завершить все необходимые процедуры до католического Рождества. Возможно, что Конгресс продолжит свою работу на выходных, полагает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, основным негативом для рублевых активов (акций и рубля) выступает усиление антироссийской риторики на Западе, повышающее санкционные риски. На этом фоне зарубежные инвесторы прекратили покупки или даже фиксируют "длинные" позиции, выходя в инвалюту, что оказывает давление на рубль.

В целом охлаждение оптимизма на глобальных площадках вызвано появлением очередного черного списка китайских компаний, в который Минторг США включил около 80 фирм, в том числе крупнейшего в Китае производителя микроэлектроники SMIC. Однако ожидания скорого эффекта от начала массовой вакцинации предотвращают существенное снижение рынков.

Банк России ужесточил риторику, изменив неоднократно повторяемую по итогам предыдущих заседаний фразу о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Таким образом, ЦБ фактически подтвердил прекращение фазы смягчения монетарной политики, взяв паузу на неопределенный срок. В долгосрочном плане это может оказать поддержку рублю, однако на краткосрочном горизонте является негативом для российской валюты из-за того, что рынок гособлигаций лишился драйвера снижения доходностей на ожиданиях более низкой ключевой ставки.

На фоне возросшей неопределенности мировых рынков нефтяным котировкам трудно сохранять устойчивый рост, учитывая, что за полтора месяца нефть подорожала более чем на 40%. С другой стороны, слабый доллар и ожидания решения проблемы пандемии удерживают нефть от более глубокой коррекции, считает Бабин.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,4%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Банк Японии принял решение продлить срок действия экстренной программы поддержки экономики, подтвердив, как и другие центробанки, свою готовность сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику. Японский ЦБ сообщил в пятницу, что программа кредитования компаний, пострадавших в результате пандемии COVID-19, будет действовать до сентября 2021 года. Ранее предполагалось, что она завершится в марте 2021 года.

Группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna.

Дефицит счета текущих операций США в III квартале вырос до $178,5 млрд, тогда как ожидался рост до $189 млрд.

Нефть

Нефть вечером в пятницу вернулась к росту, завершая подъемом седьмую неделю подряд; цена Brent к 18:50 находилась на $0,7 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $52,16 за баррель (+1,3% и +0,8% в четверг), январская цена WTI – $49,1 за баррель (+1,5% и +1,1% накануне).

Законодатели США пытаются решить оставшиеся спорные моменты, касающиеся нового пакета мер поддержки экономики, объем которого составит почти $900 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, пакет включает в себя выплаты частным лицам в размере $600, дополнительные выплаты к пособиям по безработице в $300 в неделю, а также помощь малому бизнесу и авиакомпаниям.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Детского мира" (-5,7%), "Селигдара" (-2,8%), En+ (-2,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+15,1%, до 9,09 рубля - максимум с конца февраля 2012 года), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+5,6%), "Магаданэнерго" (+5,4%), ПАО "Россети Сибирь" (+4,5%), "Трубной металлургической компании" (+3,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+3,1%), ГДР "Лента" (+3%), "Распадской" (+3%), АДР Qiwi (+2,2%), акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (+2,2%).

Акционеры "Распадской" на внеочередном собрании одобрили сделку по приобретению АО "ОУК "Южкузбассуголь" (100%-ного дочернего предприятия Evraz), говорится в сообщении "Распадской".

В ноябре Evraz заявил, что планирует консолидировать угледобывающий бизнес на "Распадской", которая станет владельцем "Южкузбассугля". Стоимость "Южкузбассугля" в рамках сделки оценивалась в 67,741 млрд рублей. Оплата будет произведена в денежной форме.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 125,97 млрд рублей (из них 26,83 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 25,01 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 13,3 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").