Индекс Nikkei 225 превысил 27 000 пунктов впервые с 1991 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 7:55 по московскому времени подскочил на 2,25% - до 27458,35 пункта. Таким образом, он превысил отметку в 27 000 пунктов впервые с апреля 1991 года, сообщает MarketWatch.

В число лидеров повышения котировок входят акции Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. (+16,9%), IHI Corp. (+5,8%), Yokogawa Electric Corp. (+5%).

Также растут котировки инвестиционно-технологической SoftBank Group (+4,4%), автопроизводителей Toyota Motor (+1,4%) и Mitsubishi Motors Corp. (+3,9%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+3,5%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony подорожали на 2,3%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - также на 2,3%, машиностроительной Mitsubishi Heavy Industries - на 5%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне достаточно слабой активности торгов в преддверии новогодних праздников.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд. В результате все три основных индикатора рынка акций США завершили торги в понедельник на новых исторических максимумах.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:03 по Москве снизился на 0,4%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 1%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+6,6%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. подскочила на 6,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 4,8%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. - на 3,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 3,1%.

Между тем котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дешевеют на 3,5%, телекоммуникационной China Mobile Ltd. - на 1,7%, пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:04 по Москве снизился на 0,3%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - увеличилась на 1,1%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в декабре упал до 89,8 пункта по сравнению с 97,9 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень за три месяца.

Австралийский S&P/ASX 200 во вторник поднялся на 0,5%, завершив "в плюсе" третью сессию подряд.

В том числе существенно подорожали акции Omni Bridgeway (+5,7%), A2 Milk (+4,8%) и Afterpay (+4,1%).

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto осталась практически на уровне закрытия предыдущих торгов.