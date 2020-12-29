Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Индекс Nikkei 225 превысил 27 000 пунктов впервые с 1991 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 7:55 по московскому времени подскочил на 2,25% - до 27458,35 пункта. Таким образом, он превысил отметку в 27 000 пунктов впервые с апреля 1991 года, сообщает MarketWatch.

В число лидеров повышения котировок входят акции Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. (+16,9%), IHI Corp. (+5,8%), Yokogawa Electric Corp. (+5%).

Также растут котировки инвестиционно-технологической SoftBank Group (+4,4%), автопроизводителей Toyota Motor (+1,4%) и Mitsubishi Motors Corp. (+3,9%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+3,5%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony подорожали на 2,3%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - также на 2,3%, машиностроительной Mitsubishi Heavy Industries - на 5%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне достаточно слабой активности торгов в преддверии новогодних праздников.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд. В результате все три основных индикатора рынка акций США завершили торги в понедельник на новых исторических максимумах.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:03 по Москве снизился на 0,4%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 1%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+6,6%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. подскочила на 6,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 4,8%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. - на 3,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 3,1%.

Между тем котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дешевеют на 3,5%, телекоммуникационной China Mobile Ltd. - на 1,7%, пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:04 по Москве снизился на 0,3%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - увеличилась на 1,1%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в декабре упал до 89,8 пункта по сравнению с 97,9 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень за три месяца.

Австралийский S&P/ASX 200 во вторник поднялся на 0,5%, завершив "в плюсе" третью сессию подряд.

В том числе существенно подорожали акции Omni Bridgeway (+5,7%), A2 Milk (+4,8%) и Afterpay (+4,1%).

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto осталась практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

Nikkei Япония США Kospi Shanghai Composite

Новости
Итоги года: 2020

Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году

Итоги года: 2020

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет
Итоги года: 2020

Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам

Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам

СИБУР продал китайской Sinopec 40% "Амурского ГХК"

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Песков назвал санкции против "Северного потока 2" рейдерской атакой

Песков назвал санкции против "Северного потока 2" рейдерской атакой

Загрязнявший леса Карелии производитель рыбы приостановил производство

"Онэксим" Прохорова стал владельцем 5,35% акций "Детского мира"

Производители подсолнечного масла назвали допобязательства по ценам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');