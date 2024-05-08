Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили активным ростом торги во вторник благодаря хорошей квартальной отчетности крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 подскочил на 1,14% и составил 514,02 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,22%, германский DAX - на 1,4%, французский CAC 40 - на 0,99%, итальянский FTSE MIB - на 0,75%, испанский IBEX 35 - на 1,5%.

Цена акций Zalando выросла на 8,5%. Германский ритейлер одежды в первом квартале получил скорректированную EBIT в размере 28,3 млн евро против убытка в 700 тыс. евро за тот же период прошлого года. Чистый убыток снизился до 8,9 млн евро с 39 млн евро. При этом Zalando подтвердил прогноз на весь 2024 год, согласно которому ожидается рост выручки на величину до 5% и скорректированную EBIT в диапазоне 380-450 млн евро.

Котировки бумаг Infineon Technologies AG подскочили почти на 13%. Выручка и скорректированная EBIT одного из крупнейших в Европе производителей полупроводниковой продукции во втором финансовом квартале (январь-март) превзошли ожидания экспертов.

Стоимость акций UBS увеличилась на 7,6%. Швейцарский банк в первом квартале увеличил чистую прибыль на 71%, тогда как эксперты ожидали существенного снижения.

Бумаги Unicredit подорожали на 3,6%. Итальянский банк в минувшем квартале увеличил чистую прибыль и выручку больше, чем прогнозировали аналитики, а также улучшил годовой прогноз.

Акции Uniper выросли в цене на 0,4%. Германская энергетическая компания в минувшем квартале получила чистую прибыль в размере 477 млн евро по сравнению с 6,75 млрд евро годом ранее, а выручка упала до 17,98 млрд евро с 34,21 млрд евро.

Между тем акции BP Plc подешевели на 1,3%. Британская компания сократила чистую прибыль в первом квартале на 45% из-за снижения цен на нефть и природный газ, что оказалось хуже ожиданий аналитиков.

Капитализация TeamViewer опустилась на 8,1% из-за слабой квартальной отчетности.

Цена бумаг Fresenius Medical Care снизилась на 5,5%, поскольку германская медицинская компания отчиталась о снижении чистой и операционной прибыли в прошлом квартале.

Рыночная стоимость Siemens Healthineers снизилась на 0,9%, несмотря на резкий рост чистой прибыли в прошлом квартале, до 426 млн евро со 105 млн евро годом ранее.