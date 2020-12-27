Песков назвал санкции против "Северного потока 2" рейдерской атакой

Фото: imago images/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против строительства газопровода "Северный поток 2" "неприкрытой ковбойской рейдерской" атакой.

"Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком 2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока 2". А как это еще назвать?" - заявил он в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин.".

Вместе с тем, по словам Пескова, даже несмотря на санкции, удается продолжать методичную работу и "приближаться к финализации этого проекта".

Ранее на пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что "Северный поток 2" будет достроен и подчеркнул, что он выгоден для экономики Европы.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).