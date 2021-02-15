Х5 стала лидером российского рынка e-grocery с долей 13%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group по итогам 2020 года стала крупнейшим игроком на российском рынке онлайн-продаж продуктов питания, сообщила компания со ссылкой на данные InfoLine.

GMV (совокупный оборот) онлайн-бизнесов X5 за прошлый год составил 21,9 млрд рублей с НДС. 15 млрд рублей пришлось на долю онлайн-гипермаркета "Перекресток впрок", 6,9 млрд рублей - на сервисы экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", а также запущенного в III квартале агрегатора экспресс-доставки "Около" (выручка сервиса доставки 5Post - 683 млн рублей без НДС - не учитывалась в общем GMV).

Комментируя результаты 2020 года, гендиректор X5 Игорь Шехтерман выразил уверенность, что развитие бизнеса ритейлера движется в верном направлении и что его доля "на чрезвычайно конкурентном и быстрорастущем российском рынке онлайн-торговли" едой продолжит расти.

В 2023 году Х5 планирует увеличить долю на рынке e-grocery до 20%.

Доля цифровых бизнесов в структуре общих продаж Х5 по итогам 2020 года достигла 1%, от продаж в Москве и Московской области - 2,2%. При этом в IV квартале и в январе 2021 года в Москве и области этот показатель составил 3,5% и 3,8% соответственно.

В январе и феврале Х5 наблюдала ускорение роста спроса на покупку продуктов онлайн. Совокупное число заказов в день через все платформы доставки в пиковые дни февраля превысило 67 000. Цифровые сервисы X5 в настоящий момент доступны в 21 регионе России. Текущий уровень спроса позволяет положительно оценивать перспективы X5 на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания с учетом большой сети из 17 707 магазинов в 66 регионах (на конец 2020 года), которая является уже существующей инфраструктурой для дальнейшей экспансии онлайн продаж, отметил ритейлер.

"В этом году мы начали трансформировать наш онлайн-гипермаркет "Перекресток впрок" в FMCG-маркетплейс, что означает значительное расширение его ассортимента и географии присутствия. Благодаря успешному развитию нашего логистического проекта 5Post расширенный ассортимент маркетплейса "Впрок" в этом году станет доступен на большей части территории страны. Уже в первом квартале мы начнем подключение внешних партнеров к агрегатору экспресс-доставки "Около", который уже в пилотном режиме демонстрирует быстрые темпы роста. Наши сервисы экспресс-доставки из "Пятерочки" и "Перекрестка" также будут расширяться как в текущих регионах, так и выходить в новые регионы присутствия X5", - сообщил Шехтерман.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года розничная выручка компании выросла на 14,2%, до 1 973,887 млрд рублей.

По данным InfoLine, годовой оборот всего российского рынка онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году составил 155 млрд рублей. Это в 3,6 раза больше, чем в 2019 году.

Сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости "Сбермаркет" (входит в экосистему Сбера), также претендующий на лидерство на рынке e-grocery, по итогам 2020 года увеличил оборот в 11,2 раза по сравнению с 2019 годом, до 20,72 млрд рублей (с НДС).

Онлайн-ритейлер "Утконос", прежний лидер этого рынка, в 2020 году увеличил оборот на 66%, до 16,4 млрд рублей.