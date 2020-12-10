Экспортная пошлина на подсолнечник и рапс будет увеличена с января

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об экспортной пошлине на подсолнечник и рапс с января 2021 года.

"Я подписал постановление правительства об увеличении ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса соответственно с января следующего года", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, это позволит снизить объем их экспорта и сдержать рост цен на такую продукцию.

Как поясняет Минэкономразвития, пошлина повышается до 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она будет действовать до 31 июня 2021 года. В настоящее время пошлина на подсолнечник составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, на рапс - нулевая.

Согласно сообщению Минэкономразвития, снижение урожая подсолнечника привело к существенному росту мировых цен на эту культуру, а также к увеличению стоимости подсолнечного масла на внутреннем рынке.

Рекордные цены

По данным "СовЭкона", цены на подсолнечник и подсолнечное масло на российском рынке на прошлой неделе продолжили укрепляться: средние цены на масло выросли на 1,65 тыс. рублей, до 88,5 тыс. рублей за тонну (с НДС), на подсолнечник - на 875 рублей, до 39,9 тыс. рублей за тонну. Оба показателя являются рекордными, отмечает аналитическая компания.

Росстат сообщил, что потребительские цены на масло за первую неделю декабря выросли на 1,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 25,9%

"Введение экспортной пошлины станет одной из мер по сдерживанию цен, которая позволит сохранить сырье на внутреннем рынке и насытить его достаточным объемом продукции", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось, с предложением о введении новых ограничительных мер на экспорт масличных культур выступил Масложировой союз России, заявивший о том, что российские сельхозпроизводители приостановили продажи подсолнечника в ожидании роста цен. Это стало следствием того, что Турция обнулила импортную пошлину на подсолнечник. Нулевая пошлина будет действовать в этой стране до 30 июня 2021 года.

По данным Масложирового союза, экспорт семян подсолнечника из РФ в сезоне 2019/2020 значительно превысил показатели предыдущих лет и достиг 1,25 млн тонн (за сезон 2018/2019 было отгружено 361 тыс. тонн). В новом сезоне, если не предпринять своевременных мер, экспорт может вырасти до 2,5 млн тонн, прогнозирует союз. По его оценке, валовой сбор подсолнечника в 2020 году составит около 13 млн тонн, при этом отечественная перерабатывающая отрасль способна полностью принять указанный объем, и даже в этом случае загрузка мощностей составит менее 70%.

Кроме того, в качестве меры, ограничивающей вывоз подсолнечника, обсуждался и разрешительный порядок его экспорта. Минсельхоз предлагал использовать при этом биржевую торговлю. Предполагалось, что он начнет действовать во второй половине сельхозгода, то есть с марта 2021 года (сельхозгод по подсолнечнику - сентябрь-август). Необходимость регулирования экспорта подсолнечника ведомство объяснило ростом цен на него - как экспортных, так и внутренних.

Разрешительный порядок экспорта подсолнечника действовал в ЕАЭС с 1 июля по 31 августа и был обставлен рядом условий. До него с 12 апреля по 30 июня экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС вообще был запрещен.

Минсельхоз в этом году прогнозирует снижение урожая подсолнечника до 13 млн тонн с рекордных 15,4 млн тонн в прошлом году. В 12-13 млн тонн оценивает урожай Российский зерновой союз. Эксперты "СовЭкона" более пессимистичны, их прогноз - 11,8 млн тонн.