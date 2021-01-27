Металлурги заверили в краткосрочности роста цен на арматуру в РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Представители крупнейших металлургических компаний на совещании у главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в среду заявили о кратковременности роста цен на металлопродукцию и готовности заключать прямые формульные контракты с предприятиями из разных отраслей для стабилизации ситуации, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами совещания.

"Рост в конце прошлого - начале этого года вызван тем, что предыдущие месяцы с начала года потребление арматуры внутри страны не росло, соответственно, она отправлялась на экспорт, потом потребление стало резко расти, возник ажиотажный спрос. Поэтому металлурги считают возникшую ситуацию с ценами на металлопродукцию кратковременным трендом и полагают, что в течение ближайшего времени цены будут снижаться. При этом они отметили, что производственных мощностей более чем достаточно, чтобы удовлетворить любой взрывной спрос по всем позициям", - сказал один из собеседников агентства.

Он добавил, что все производители подтверждают готовность работать по прямым долгосрочным контрактам с формульным ценообразованием с потребителями из разных отраслей. "Особое внимание делается в плане стройки на проектах, которые прошли Главгосэкспертизу", - добавил он.

По словам одного из собеседников агентства, в совещании со стороны металлургического сектора принимали участие акционеры и генеральные директора. Так, на нем присутствовали владелец "Северстали" Алексей Мордашов, НЛМК - Владимир Лисин, совладелец Evraz Александр Абрамов и бенефициар ТМК Дмитрий Пумпянский.

Минпромторг России со своей стороны не выдвигал требований для сдерживания цен на металлоконструкцию. В том числе не поднимался вопрос об ограничении экспорта железной руды. "По руде предложений не звучало", - сказал один из источников.

"Задача совещания была обсудить, собрать предложения, которые будут выдвинуты от отрасли и министерства для стабилизации ситуации", - отметил собеседник агентства.

Отдельно поднимался вопрос о ситуации с дефицитом лома черных металлов. Повторно прозвучало мнение, что власти могут пойти на запрет экспорта лома в случае, если цены на него продолжат расти. Также было принято решение вынести на уровень Евразийской экономической комиссии вопрос об ограничении вывоза лома Казахстаном.