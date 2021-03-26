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Прекращено дело бывшего гендиректора Petropavlovsk Мещерякова

Прекращено дело бывшего гендиректора Petropavlovsk Мещерякова
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Следственный департамент МВД прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора компании Petropavlovsk Максима Мещерякова по делу о самоуправстве во время проникновения в здание представительства АО "Покровский рудник" в Москве.

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"25 марта уголовное преследование в отношении вас, и уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч3 ст 158 (кража) и ч.2 ст. 330 УК РФ (самоуправство) прекращено (...) в связи с отсутствием в деянии состава преступления", - говорится в письме Мещерякову от департамента, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

Бывшего топ-менеджера уведомили, что у него есть право на реабилитацию, то есть возмещение имущественного вреда и последствий морального вреда.

Московский главк СК возбудил это дело в октябре 2020 года. Мещерякова заподозрили в причинении ущерба "Покровскому руднику" на сумму, превышающую 450 000 рублей. Поводом стал силовой проход Мещерякова с охранниками в офис рудника в августе, несмотря на сопротивление местной охраны. Тогда он взял в офисе компьютер, чтобы получить информацию о работе предприятия. Его обвинили в самоуправстве и краже офисной техники.

"Мещеряков Максим Георгиевич и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО "Покровский рудник" с угрозой применения насилия к лицам, осуществлявшим охрану помещений, и причинив существенный вред организации", - говорилось в постановлении о возбуждении дела.

Кроме того, полагало следствие, в период с 26 по 28 августа неустановленные пока лица незаконно проникли в помещения, где хранилась компьютерная техника, и похитили имущество на общую сумму более 470 тысяч рублей.

Мещеряков тогда напомнил, что был поставлен во главе компании незадолго до инцидента в офисе. В "Покровский рудник" он шел исполнять служебные обязанности, возложенные на него акционерами Petropavlovsk, и следовал инструкции совета директоров компании. При себе у него были документы о его назначении.

На вопрос о краже техники он в октябре ответил: "Я как никто другой заинтересован в том, чтобы управляющая компания имела всю полноту информации и о текущей деятельности, и о деятельности за последние как минимум три года".

В августе акционеры Petropavlovsk подавляющим большинством голосов приняли решение о проведении независимой экспертизы сделок и соглашений Petropavlovsk за последние 3 года, напомнил он.

В начале августа временным гендиректором компании был назначен Мещеряков, и это назначение встретили с сомнением руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk, а профсоюз "Покровского рудника" заявил о категорическом неприятии этого топ-менеджера.

Petropavlovsk Максим Мещеряков МВД Покровский рудник Москва

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