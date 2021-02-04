Хабаровский НПЗ возобновил производство бензина

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подтвердил возобновление выпуска бензина марки АИ-92, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Согласно производственному графику, Хабаровским НПЗ планируется ежесуточная выработка бензинов АИ-92 и АИ-95 по 1 тыс. тонн, что полностью восполнит потребности Хабаровского края", - сказал и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Согласно сообщению, в среду "первая партия в 500 тонн - среднесуточная норма - была доставлена на АЗС сети "ННК"".

"По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправочные станции из 84, расположенных на территории региона. В том числе бензин направлен на АЗС вдоль трасс "Хабаровск - Бикин" и "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре", - сообщает пресс-служба.

Также сказано, что в ночь на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было выгружено еще 400 тонн бензина, доставленного со складов Росрезерва. Еще 2,2 тыс. тонн бензина АИ-92, приобретенного на нефтеперерабатывающих заводах Сибири, находятся "в пути".

Дефицит бензина на Дальнем Востоке

С середины января в Хабаровском крае начался дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась. Некоторые автомобилисты из Хабаровска сообщили "Интерфаксу" в среду, что на АЗС скапливались очереди из желающих купить бензин. Ситуацию осложняли морозы, из-за которых даже ночью приходится прогревать автомобили.

Другие дальневосточные регионы также вторую неделю испытывают проблемы с поставками бензина на АЗС из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ (входит в "Независимую нефтегазовую компанию", ННК бизнесмена Эдуарда Худайнатова). Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля. Вечером в среду Минэнерго и ФАС опубликовали заявление, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку в связи с возникшим дефицитом на территории края топлива для нужд автолюбителей.