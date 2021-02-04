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Прокуратура Чукотки начала проверку из-за повышения цен на бензин

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Чукотского АО после публикаций в СМИ начала проверку из-за повышения цен на бензин в регионе, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что "указанная информация направлена руководителю УФАС по Чукотскому автономному округу для принятия решения в рамках установленной компетенции".

Дальний Восток неделю назад (21-28 января) стал лидером роста цен на бензин в России. В частности, на Чукотке бензин подорожал за неделю на 4 рубля, преодолев отметку в 60 рублей за литр.

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Рост цен в середине января был зафиксированы управлениями ФАС России по нескольким другим регионам - Хабаровского края, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Сс середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась. Ряд автолюбителей Хабаровска сообщили "Интерфаксу" в 3 и 4 февраля, что на АЗС продолжают скапливаться очереди из желающих купить бензин. Ситуацию осложняют морозы, из-за которых приходится прогревать автомобили, в том числе в ночное время.

Кроме того, ряд других регионов Дальнего Востока также вторую неделю испытывают проблемы с поставками бензина на АЗС, что связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ (входит в "Независимую нефтегазовую компанию", ННК бизнесмена Эдуарда Худайнатова). Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля. Поставки АИ-92 с завода начались в ночь на 4 февраля, через несколько дней ожидаются отгрузки АИ-95, отмечают власти Хабаровского края.

Чукотка

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