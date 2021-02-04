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Хабаровский НПЗ через несколько дней начнет выпуск бензина Аи-95

Завод будет производить бензин Аи-92 и Аи-95 поочередно, чтобы устранить дефицит топлива

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Хабаровский НПЗ (ХНПЗ, входит в "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) бизнесмена Эдуарда Худайнатова) на данный момент выпускает бензин марки Аи-92, через несколько дней приступит к производству Аи-95. Об этом сообщил заведующий сектором топливной инфраструктуры комитета правительства Хабаровского края по ТЭК Евгений Николаенко.

"С 3 февраля установка по выпуску бензинов на ХНПЗ запущена. За последние 12 часов произведено больше 1 тысячи тонн бензина Аи-92. Все топливо перекачано на хабаровскую нефтебазу по нефтепроводу", - сказал Николаенко в ходе видеоконференции, организованной "Деловым клубом" агентства AmurMedia в четверг.

По его словам, в ночь на четверг топливо было доставлено на 54 АЗС из 84 автозаправок сети ННК.

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"Завод будет по графику выпускать в объеме 2 тысячи тонн ежесуточно Аи-92 несколько дней, затем переходит в такой же временной промежуток и выпускает 95-ый бензин. И так – в шахматном порядке – до снятия напряженной ситуации", - отметил Николаенко.

Также ведутся поставки бензина из Росрезерва и топлива из других регионов.

"Ситуация с дефицитом топлива постепенно будет улучшаться. И в ближайшее время войдем в нормальный режим работы", - заявил Николаенко.

Причина дефицита

Он объяснил возникший дефицит так: "По информации ХНПЗ, действительно остановка была плановая. Для понимания: до остановки завода у компании были определенные контракты и все топливо, которое было выпущено до остановки, должно было быть отгружено, поэтому образовался такой дефицит. Здесь, конечно, есть вопросы, люди правильно задают – "почему не сделали запасы". Наверное, по результатам компания сделает соответствующие выводы".

"Сегодня на заводе работает Ростехнадзор, представители прокуратуры, все это выясняется и будет сделана соответствующая оценка", - резюмировал он.

Проблемы есть и в других городах

Как сообщалось, с середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась.

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Кроме того, ряд других регионов Дальнего Востока также вторую неделю испытывают проблемы с поставками бензина на АЗС, что связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля. Вечером в среду Минэнерго и ФАС опубликовали заявление, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.

Хабаровский НПЗ ХНПЗ Независимая нефтегазовая компания ННК

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