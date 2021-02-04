Цены на такси в Хабаровске выросли вдвое из-за дефицита бензина

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Операторы услуг такси в Хабаровске увеличили вдвое цены на свои услуги на фоне дефицита топлива на автозаправочных станциях города. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель Дальневосточной Ассоциации такси Александр Садков.

По его словам, появились "определенные неудобства, которые отразились на ценовой политике компаний". "Таксисты работают в таких же условиях, что и обычные автомобилисты – стоят в одних и тех же очередях, заправляются одним и тем же топливом и за одну и ту же цену. Чтобы компенсировать простои в больших очередях, приходится поднимать цены", - сказал председатель Ассоциации. Он отметил, что в среднем стоимость поездки выросла в полтора-два раза.

Что касается заказов, то по словам Садкова, "их не стало ни больше, ни меньше, потому что одни люди не готовы за такие деньги передвигаться на такси – особо не наездишься, а другие люди не готовы стоять в очередях (на заправках - ИФ)".

Общественный транспорт

Что касается перевозок общественным транспортом, то, по словам участников рынка, автотранспортные предприятия в основном используют автобусы, которые работают на дизельном или газомоторном топливе.

"Мы на дизельном топливе ездим, не ощущаем дефицит бензина. Количество пассажиров в последние дни увеличилось, но незначительно, хотелось бы больше. Если кто-то пишет, что "штурмуют автобусы", это они сгущают краски, это ненужный ажиотаж", - сказал агентству председатель Ассоциации "Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска" Валентин Шадуя.

Пресс-служба администрации Хабаровска в среду сообщала, что проблем с бензином у муниципальных и коммерческих перевозчиков нет.

"Жалоб на то, что машины не смогли выйти на линию из-за невозможности заправиться, ни от муниципальных водителей, ни от коммерсантов в городское управление транспорта не поступало", - говорилось в сообщении пресс-службы мэрии.

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука достигнута договоренность с компанией, где наблюдается дефицит бензина, о том, чтобы на заправках водители пассажирских автобусов заправлялись в приоритетном порядке. В то же время многие коммерческие перевозчики и без этой договоренности заправляются на льготных основаниях – без простаивания в многочасовых очередях, имея на руках корпоративные топливные карты.

Предприятия общественного питания

Не почувствовали серьезных проблем из-за нехватки бензина и предприятия общественного питания, которые занимаются доставкой.

"У нас какого-то сбоя в работе нет, по причине того, что у нас у всех системных предпринимателей, есть корпоративные карты. Это с точки зрения бизнеса абсолютно логично: весь учет идет через договор и он исключает, в том числе, злоупотребления со стороны сотрудников", - сообщил агентству председатель правления Ассоциации рестораторов региона Андрей Веретенников.

"У нас (предприятий сферы общественного питания - ИФ) в основном автомобили, что по рестораторам, что по бизнесу в целом, если мы говорим про логистику, – они дизельные. В первые дни, когда коллапс случился, были проблемы с самими предпринимателями, в той части, что есть личные автомобили и зачастую они бензиновые. На данный момент проблема понемногу решается. Говорить про какую-то истерику в нашей отрасли излишне", - подчеркнул ресторатор.

Дефицит и очереди

Утром 4 февраля автомобилисты Хабаровска отмечали, что бензин Аи-92 появился на ряде заправок ННК. Купить топливо можно было как по топливным картам, так и в свободной продаже. Но топливо быстро разбирали, и заправки снова пустели, обслуживались лишь клиенты по топливным картам. На заправках других компаний по-прежнему сохраняются большие очереди.

Как сообщалось, с середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась.

Кроме того, несколько других регионов Дальнего Востока также вторую неделю испытывают проблемы с поставками бензина на АЗС. Это связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу 3 февраля.

Кто контролирует ситуацию

Вечером в среду Минэнерго и ФАС опубликовали заявление, что там держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.