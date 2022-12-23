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"Яндекс" нанес на карту проект нового офиса на улице Косыгина

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В "Яндекс Картах" появилась 3D-модель штаб-квартиры компании в Москве, которая отражает как здание будет выглядеть в 2024 году, когда его достроят. Подробности проекта компания рассказала в блоге.

Адрес офиса - улица Академика Зельдовича, дом 1. У здания будет несколько крыльев разной высоты. Со стороны улицы Анучина, где стоят жилые дома, оно будет 12-этажным, а со стороны улицы Косыгина - 15-этажным. Внутри предусмотрено три зоны: подземная, общественная и офисная.

Здание можно будет пройти насквозь, чтобы попасть, например, в парк Дворца пионеров, пообещали в компании.

У здания будет парковка на 1630 машино-мест, что почти вдвое больше, чем предписывают нормативы для офисных зданий такой площади, и больше, чем во всех нынешних московских офисах "Яндекса", вместе взятых. Парковка займет три подземных этажа из пяти.

Для сотрудников обустроят спортивный комплекс с 25-метровым бассейном, тренажерами, большим спортзалом.

Верхние этажи штаб-квартиры будет опоясывать открытая терраса с видами на Москву, а еще одна открытая терраса разместится на крыше 12-го этажа.

В крыле, которое выходит на каштановую рощу, сделают две большие аудитории - на 250 и 400 мест. Рядом разместят классы для тех, кто приходит учиться в "Яндекс", например, студентов Школы анализа данных.

Рядом со зданием компания обустроит мини-парк с дорожками, лавочками и освещением и обещает открыть для всех эту территорию и нижние этажи штаб-квартиры. В здании будет работать музей "Яндекса".

Разрешение на строительство компания получила в декабре 2020 года. В октябре 2022 года завершилось строительство подземной части здания, площадь работ составила 98 тысяч кв.м.

Сейчас работы идут на поверхности, а под землей занимаются штукатуркой стен, обустройством перегородок и организацией внутренних инженерных систем.

По проекту наземную часть штаб-квартиры Яндекса объединяют в единый комплекс тремя разновысотными крыльями с предельной высотой до 75 м и центральным атриумом с прозрачной кровлей.

Стройка идет на участке, который раньше занимала гостиница "Корстон" (улица Косыгина, дом 15). Общая наземная площадь здания составит около 162 тысяч кв.м. Девелопер проекта - MR Group.

Яндекс Москва ЮЗАО Корстон MR Group Дворец пионеров
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