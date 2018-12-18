Бывшую гостиницу "Орленок" в Москве снесут для строительства штаб-квартиры "Яндекса"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Здание бывшей гостиницы "Орленок" в Москве, находящееся на земельном участке, приобретенном компанией "Яндекс" под строительство штаб-квартиры, будет снесено, рассказал "Интерфаксу" руководитель департамента офисной недвижимости (аренда помещений) Cushman & Wakefield Дмитрий Тарасов.

"Здание гостиницы "Орленок", вероятно, будет снесено. На участке будет построен офисный комплекс класса "А". Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивается в $275-330 млн", - уточнил он.

Ранее стало известно, что "Яндекс" подписал соглашение о покупке земельного участка площадью 4 га на улице Косыгина, 15. Участок под новую штаб-квартиру обойдется компании в $145 млн.