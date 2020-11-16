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В Москве согласовали проект новой штаб-квартиры "Яндекса"

В Москве согласовали проект новой штаб-квартиры "Яндекса"
Изображение: "Яндекс"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Москомархитектура согласовала архитектурную концепцию новой штаб-квартиры "Яндекса" в Гагаринском районе столицы, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Москва"Яндекс" представил проект будущей штаб-квартиры на месте гостиницы "Корстон""Яндекс" представил проект будущей штаб-квартиры на месте гостиницы "Корстон"Читать подробнее

"Проект штаб-квартиры "Яндекса" станет еще одним примером реализации в Москве сложной, технологичной, современной архитектуры. Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он напомнил, что здание построят на улице Косыгина, на месте бывшей гостиницы "Корстон".

Комплекс будет визуально представлять собой три "крыла" разной высоты, объединенные центральным атриумом с прозрачной крышей и общественным пространством. По высоте новое здание будет сопоставимо с бывшей гостиницей "Корстон". Также на территории появится многоуровневый подземный паркинг.

В здании обустроят два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей "Яндекса". Также будут открыты кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса.

Кроме того, возле штаб-квартиры между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится новый парк площадью около 2 га. Его благоустройство также профинансирует "Яндекс".

Автором проекта штаб-квартиры "Яндекса" выступило лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор - Ли Полисано. В проектировании также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Проект благоустройства территории разработает компания Arteza, которая участвовала в создании парка "Зарядье". Девелопером проекта выступает компания MR Group.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" закрыла сделку по покупке участка за $145 млн под новую штаб-квартиру на улице Косыгина в Москве в декабре 2018 года. Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивался в $275-330 млн.

В настоящее время "Яндекс" арендует 27 тыс. кв.м офисных площадей в бизнес-парке "Аврора" и 61 тыс. кв.м в БЦ "Красная роза". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года. В московских офисах "Яндекса" работает около 6,5 тыс. сотрудников.

Яндекс Москомархитектура

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