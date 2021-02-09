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ФАС выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами.

Для проверки соблюдения металлотрейдерами требований статьи 11 закона "О защите конкуренции" ФАС 2 февраля провела внеплановые выездные проверки, говорится в сообщении ведомства.

ФАС, которая проводит комплексное расследование на рынках стальной продукции в связи с ростом цен на металл в РФ с конца прошлого года, обращает внимание, что мировые цены на сталь и сырье находятся на рекордном за последние годы уровне "во многом из-за оживления мирового спроса на металлопродукцию" после снятия ограничений по коронавирусу летом 2020 года.

"При этом в январе 2021 года наблюдалось некоторое замедление роста цен на металлопродукцию, в том числе на арматуру, по сравнению с декабрем 2020 года, как в сегменте первичных крупнооптовых продаж, так и в сегменте металлотрейдинга. По ряду товарных позиций и регионов наблюдается небольшое снижение цен", - говорится в сообщении ведомства.

Предварительный анализ данных производителей свидетельствует о наличии рыночных факторов, повлиявших на изменение цен, вместе с тем ФАС изучит поведение компаний в этих условиях.

ФАС

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