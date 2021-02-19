Глубоко эшелонированное ралли. Обзор

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в последние полторы недели привлек внимание резкими взлетами отдельных бумаг из "второго эшелона", что привело к резкому увеличению и рекордным оборотам торгов. Застрельщиком этого безыдейного ралли, которое не подкреплялось новостями, выступили акции ПАО "Белуга групп", которые во второй декаде февраля выросли более чем втрое на рекордных объемах. Участники рынка склонны называть произошедшее спекуляциями в условиях избыточной ликвидности, нежели манипуляциями в результате сговора группы игроков, отмечают опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

Первая волна роста акций "Белуги" отмечалась в конце января, когда бумаги прибавили более 20% (с 1357 до 1674 рублей), тогда дневные объемы торгов с обычных 2-7 млн рублей выросли до 10-200 млн рублей. На полные обороты ралли "Белуги" вышло с начала второй декады февраля, когда за шесть торговых дней акции взлетели в 3,4 раза (до 6204 рубля, капитализация компании превысила 146,6 млрд рублей), а объем торгов 18 февраля превысил 2,746 млрд рублей, что сравнимо с биржевыми оборотами у ведущих blue chips.

На этом фоне к ралли начали подключаться акции других эмитентов, наиболее отличились бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (рост на неделе более 55%), МКФ "Красный Октябрь" (рост на 90%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (рост на 100%).

Сговор или спекуляция?

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ситуация в отдельных бумагах, которые показывают резкие изменения цены в последнее время, больше похожа на спекулятивную игру. При некоторых алгоритмах и достаточности капитала есть способы собрать "жатву" с неопытных инвесторов. Подобные действия сложно квалифицировать в качестве манипуляций, поскольку отсутствует ложный информационный повод. Однако на рынке, где рост в ликвидных бумагах замедлился, инвесторы часто ищут истории во втором и третьем "эшелонах".

Соответственно, если такие бумаги начинают демонстрировать необъяснимый бурный рост, то туда приходят деньги неосведомленных инвесторов, которые позволяют получить прибыль первым игрокам - зачинщикам ралли. Конечно, "Белуга" и другие похожие бумаги остаются вполне качественными, но данные движения не связаны с какими-либо фундаментальными событиями. Даже менеджмент "Белуги" был вынужден опубликовать заявление об отсутствии какой-либо значимой информации, которая могла бы спровоцировать такую активность в акциях.

Конечно, можно предположить, что это компании реальной экономики, которые при инфляционном сценарии выигрывают от роста потребительских цен. Даже можно пофантазировать на тему создания крупной корпорации "Вино и шоколад России", но на текущий момент более правдоподобным объяснением является обычная спекулятивная игра на бирже, которая уже затем подхватывается разогревом в социальных сетях, рассуждает эксперт. Для координированных действий частных инвесторов в России все-таки еще недостаточно средств у этих самых инвесторов, чтобы противостоять крупным институциональным игрокам, считает Кочетков.

По оценке Кочеткова, в случае с акциями "Белуги" квалифицировать произошедший рост в качестве результатов манипуляций сложно, так как нет ложной первоначальной информации. В конце концов, каждый имеет право покупать и продавать акции по ценам, которые их устраивают. Новости про дивидендную политику и SPO "Белуги" уже отыграны рынком, если привязывать идею предстоящего размещения квазиказначейского пакета компании (составляет более 20% от капитала, а текущий free float составляет менее 20% - ИФ) к ожиданиям роста количества бумаг в свободном обращении, то тогда что-либо подобное мы должны предполагать и в других выстреливших акциях ("Абрау-Дюрсо", "Красный Октябрь" и т.п.). Однако информационного повода нет, сама "Белуга групп" поводов для манипуляций не давала, считает Кочетков.

По словам главного инвестиционного стратега "Открытие Брокер" Константина Бушуева, ажиотаж в слаболиквидных акциях может действительно поддерживаться на интернет-форумах и в соцсетях. Когда любая акция взлетает за день на 40% (предельное отклонение цены по правилам биржи - ИФ), и так несколько дней подряд, то возникает определенный "хайп жадности". Говорить здесь о сговоре вряд ли уместно, но в такие моменты на рынках часто могут быть ситуации, когда заранее купившие акции заинтересованы в создании и поддержании ажиотажа, в том числе через форумы и соцсети, отмечает эксперт.

Вполне возможно, что в случае с бумагами "Белуги" речь может идти о том, что несколько средних игроков - как физических, так и юридических лиц - изначально аккумулировали позиции в акциях компании и были заинтересованы в ажиотаже вокруг этих бумаг. Но такие ситуации, в принципе, происходят в рамках естественных движений толпы инвесторов, говорит Бушуев. После кризисов рынки акций обычно активно восстанавливаются, ликвидности много, при этом число физических лиц на российских биржах за год фактически удвоилось. В таких условиях массовые набеги "быков" в неликвидные акции приводят к спекулятивному взрывному росту их цен. Но в подавляющем большинстве таких случаев за резким взлетом может следовать жесткая "посадка", напоминает Бушуев.

По оценке инвестиционного консультанта ГК "Финам" Сергея Хандохина, все произошедшее с "Белугой" и остальными бумагами из "третьего эшелона" является спекулятивной игрой. В конце января в акциях "Белуги" резко выросли объемы, и цены пошли наверх. Возможно, это была покупка инсайдеров, что привлекло внимание спекулянтов. Многие из них ищут на рынке такие кейсы, когда инсайдеры заходят в акции своей компании, зная о предстоящем корпоративном событии, и присоединяются к ним. А учитывая низкую ликвидность акций компании "Белуга групп", обороты начали увеличиваться как снежный ком, и привлекать все больше спекулянтов. В пятницу, 19 февраля, мы увидели другую сторону этого процесса - бумага обвалилась на максимально допустимые биржей 40%.

В настоящее время "рунет крайне мал и почти полностью подконтролен, поэтому есть сильные сомнения в каком-то целенаправленном сговоре", отмечает эксперт. "Да и в самом сговоре нет никакой нужды. В случае с Reddit, спекулянты якобы хотели наказать фонды, которые агрессивно "шортили" GameStop. А рост акций "Белуги" вряд ли является актом расплаты с кем-либо, скорее, наоборот", - считает Хандохин.

Аналогия с GameStop

По оценке Бушуева, ситуация с акциями "Белуги" лишь отчасти похожа на произошедшее с акциями американской GameStop. "Мы видим вовлечение широкой массы инвесторов в спекулятивную игру на фоне высоких уровней ликвидности на рынке. При этом за несколько дней на "Московской бирже" прошли совокупные обороты, равные общему free float акций компании. Ажиотаж из акций "Белуги" перекинулся в другие неликвидные бумаги сектора ритейла - "Абрау-Дюрсо", "Русгрейн", "Красный Октябрь", что уже указывает на чисто спекулятивную игру. Но говорить о каких-либо "коротких" продажах в акциях "Белуги" вряд ли стоит. Российские брокеры в целом не дают неликвидные акции клиентам для маржинальной торговли. Только в единичных случаях (по договоренности с клиентом) брокер теоретически мог ему дать акции "Белуги" в РЕПО", - считает эксперт.

По оценке руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, ситуация с "Белугой" очень похожа на произошедшее с GameStop в том плане, что выстрел цен привлек новых покупателей, всегда рыщущих в поисках быстрой наживы. На фондовый рынок и США и России в последние пару лет пришли новые игроки, и им нужны готовые решения. Таким участникам некогда вникать в тонкости фундаментального анализа, поэтому интерес представляют некие сайты и телеграмм-каналы, которые дают "простые решения", отмечает Верников. Например, такие советники говорят, что в определенное время будет расти такая-то акция, или что руководство какой-то компании приняло тайный план по поглощению другой компании, или план повышения капитализации, поэтому справедливая цена акций должна быть на 60% выше текущей. Новичкам фондового рынка только это и нужно, они готовы бросаться "в омут с головой".

По оценке начальника управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина, ситуация с GameStop и ралли российских бумаг "третьего эшелона" несколько отличаются. В США разгон отдельных бумаг в рамках так называемой GameStop-мании был спровоцирован атакой на крупные "короткие" позиции (в том числе через работу с опционами). В нашем же случае большинство низколиквидных бумаг не являются маржинальными. Возникает ситуация, когда просто работает стратегия присоединения к любому импульсу роста, особенно если в прошлом такие взлеты в истории этих бумаг уже происходили.

Также видно, что рост порой идет просто по какому-то хаос-принципу. Выросли акции "Белуги" - далее выросли акции того же сектора "Абрау-Дюрсо". Выросли акции "Наука-Связь" - следом выстрелили акции с созвучным названием НПО "Наука", отмечает Карпунин.

По оценке Хандохина из "Финама", ралли "Белуги" не имеет ничего общего с ралли GameStop, природа этих движений абсолютно разная. В случае с GameStop был сговор спекулянтов с Reddit, а что на самом деле происходит с "Белугой", рынку еще предстоит узнать. На данный момент известно только о слухах о слиянии с "Абрау-Дюрсо", которая также неплохо выросла за последние 3 торговых сессии, отметил он.

Примеры из истории

Ситуаций резкого взлета и падения цен неликвидных акций на российском рынке было предостаточно. Они часто возникают после кризисов при наличии большого объема свободной ликвидности. Например, в апреле 2009 года акции девелопера РТМ взлетали в 10 раз за две недели. Но потом они так же быстро упали, а через какое-то время девелопера признали банкротом, после чего его акции вывели с биржи. "Мосбиржа" 18 февраля выпустила предупреждение, напомнив, что может ограничить "необоснованное" предельное изменение цены акций. Оценить эту "необоснованность" может сама биржа, прецеденты ранее уже были. Например, в начале 2019 года биржа вводила ограничения по акциям ОКС, котировки которых неоправданно "надували", напомнил Бушуев.

Одна из характерных черт новой реальности на фондовом рынке - телеграмм-каналы с многотысячной аудиторией, через которые продвигаются те или иные инвестидеи. По словам Верникова, ранее некие каналы пытались разогнать акции "Роснефти" и "Аэрофлота", правда, без особого успеха. Международные каналы пытались разогнать серебро, якобы его стоимость весной составит $75 за унцию. Возможно, каждый такой случай надо расследовать, потому что организаторы таких схем, которые покупают акции заранее, всегда есть, отмечает Верников. Но бороться сложно, потому что у организаторов есть "легенда" прикрытия - они официально считают актив недооцененным, а любые ограничения на торговлю инструментами являются нарушением прав инвесторов. Организаторам таких схем лучше уйти на рынок криптовалют, где пока нет регулирования, и в дальнейшем все эти схемы "пампа" могут жить именно на криптобиржах, считает аналитик.

Случай необоснованного разгона котировок был с бумагами "Сургутнефтегаза" пару лет назад ("обычку" разогнали с 26 до 54 рублей с августа 2019г до конца января 2020г, а в марте она упала обратно на 26 руб. - ИФ) и, похоже, без некоего сговора российских участников рынка не обошлось. Мелкие инвесторы всегда готовы рисковать, поэтому подобные схемы будут жить, считает Верников.

По словам Карпунина из "БКС Мир инвестиций", периодически возникают резкие импульсы роста в "третьем эшелоне": акции могут взлетать без причин и новостей на десятки процентов. Более того, были периоды, когда это также становилось массовым явлением. Например, недавно резко выросли акции большинства дочерних предприятий "Мечела". Все эти бумаги отличаются невысокой ликвидностью, так что даже небольшой капитал мог провоцировать существенные отклонения котировок, говорит Карпунин.

Решение проблемы

По мнению Бушуева из "Открытие Брокер", помочь могут только мероприятия по повышению финансовой грамотности, при этом ограждать участников рынка от убытков, например, действиями со стороны регуляторов - это будет неверным подходом.

"Убытки на фондовом рынке могут быть всегда, и инвесторы обязаны быть к ним готовы. Финансовая грамотность может давать инвесторам понимание всех рисков, которые они берут на себя при покупке тех или иных финансовых инструментов. В случаях подозрительных резких взлетов цен, сопровождающихся большими объемами торгов, регулятор - Банк России - может инициировать расследование по факту манипуляции рынком. И если будет доказано, что манипуляция имела место, то виновные будут отвечать по всей строгости закона. Впрочем, предварительная экспертиза регулятора может также показать, что ситуация является рыночной, и расследования быть не должно", - отмечает Бушуев.

По словам инвестиционного стратега компании "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева, основная проблема кроется в низкой ликвидности российских акций 2-3-го эшелона, которая была всегда и вряд ли уйдет в ближайшее время. А значит, практика pump and dump (буквально "разгон и слив") торгующегося актива в таких бумагах может оставаться распространенной. Необходимо, чтобы российский рынок стал более ликвидным, чтобы качественно увеличился free float компаний на рынке, а также присутствие институциональных инвесторов в компаниях 2-3-го эшелона - только в этом случае риски манипуляций кардинально сократятся.

По словам Хандохина из "Финама", "если вы инвестор, то голос внутри вас должен говорить, что не стоит покупать акции, оборот в которых всего несколько миллионов рублей в день. Потому что завтра, когда ажиотаж и объемы торгов упадут, вы можете не найти желающих выкупить ваш собранный пакет. В таких ситуациях лучший инструмент регулирования - это ваш здравый смысл, как рискового игрока. А если вы хотите спекулировать, то "добро пожаловать" в такие вот малоликвидные активы, но впоследствии все претензии могут быть предъявлены только к самому себе".