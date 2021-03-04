Инвесторы в США переключили внимание с GameStop на ипотечного кредитора Rocket

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Индивидуальные инвесторы, которые спровоцировали взлет акций сети магазинов видеоигр GameStop Corp., нашли новую цель, переключившись на бумаги Rocket Cos., материнской компании Quicken Loans, специализирующейся на ипотечном кредитовании, пишет газета The Wall Street Journal.

Акции компании подскочили на 28% с конца прошлой недели. Во вторник количество акций, с которыми совершали сделки инвесторы, достигло около 377 млн, что более чем в 10 раз превышает показатель за предыдущий день. После подъема на 71% во вторник бумаги компании подешевели на 33% в среду, их цена составила $28,01.

В ходе предварительных торгов в четверг их цена увеличивается на 0,7%.

Как и в ситуации с GameStop, инвесторы активно "шортят" акции Rocket. По состоянию на текущую неделю 46% акций компании, доступных для торгов, "шортят" инвесторы, которые делают ставку на падение цены, согласно данным аналитической компании S3 Partners. В конце января их доля составляла около 33%, в середине сентября - 17%, согласно данным FactSet.

Торги акциями Rocket приостанавливались несколько раз на этой неделе из-за волатильности.

Индивидуальные инвесторы на WallStreetBets, сообществе Reddit, которое инициировало рост акций GameStop, в последние дни призывают друг друга покупать акции Rocket и делятся доказательствами своих внушительных доходов.

Тикер компании, RKT, во вторник был упомянут почти в 16 тыс. комментариях на Reddit, согласно данным портала TopStonks.com, который отслеживает упоминание акций на платформе. В понедельник их число слегка превысило 6 тыс., а основную часть прошлой недели составляло менее 1 тыс.

Скачок акций GameStop в январе был также вызван спросом со стороны индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций этой и ряда других компаний.

Rocket на прошлой неделе сообщила, что выплатит единовременные дивиденды в размере $1,11 на акцию позднее в текущем месяце, сославшись на прибыльность своей бизнес-модели. Некоторые инвесторы посчитали этот шаг способом защититься от коротких продаж акций. Инвесторы, занимающиеся короткими продажами, должны выплачивать дивиденды брокеру, у которого они берут акции в долг.

Выплата дивидендов стала возможна за счет избыточного капитала, который образовался у компании на конец четвертого квартала, сказал главный исполнительный директор Rocket Джей Фарнер.

Rocket является крупнейшим ипотечным кредитором в США, согласно данным исследовательской компании Inside Mortgage Finance. В 2020 году объем ипотечных кредитов, выданных компанией, составил $323 млрд по сравнению с $221 млрд у ее ближайшего конкурента, Wells Fargo & Co.

Rocket привлекла около $1,8 млрд в результате IPO в августе. Цена акций компании взлетела с первоначальных $18 до более чем $31 за бумагу в первый месяц торгов. Между тем впоследствии она быстро опустилась до $20.