Котировки GameStop упали на 15% после публикации отчетности

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Котировки американской корпорации GameStop, владельца сети магазинов видеоигр, упали на 15,3% на дополнительных торгах после публикациим отчета за IV квартал 2020 года.

Чистая прибыль GameStop за три месяца, завершившиеся 30 января 2021 года, выросла до $80,5 млн, или $1,19 в расчете на акцию, с $21 млн, или $0,32 на акцию. Скорректированная прибыль GameStop составила $1,34 на акцию по сравнению с $1,27 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка компании сократилась до $2,12 млрд с $2,19 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что скорректированная прибыль GameStop в минувшем квартале составит $1,35 на акцию при выручке в $2,21 млрд.

В то же время, GameStop зафиксировала первый квартальный рост продаж за последние два года, отмечает Financial Times. Сопоставимые продажи GameStop в четвертом финансовом квартале выросли на 6,5% при ожидавшемся подъеме на 4,7%. Онлайн-продажи в минувшем квартале подскочили на 175%, по итогам года - на 191%. Доля онлайн-торговли в продажах в ноябре-январе составила 34% по сравнению с 12% годом ранее.

Выручка GameStop в 2020 финансовом году упала до $5,09 млрд с $6,47 млрд годом ранее. Чистый убыток за год сократился до $215,3 млн с $470,9 млн.

Аналитик CFRA Research Камилла Янушевски назвала результаты компании разочаровывающими, отметив, что годовая выручка GameStop упала более чем на 20%, несмотря на три раунда прямых выплат американцам и "бум" гейминга во время пандемии. Снижение отражает то, "насколько бизнес-модель GameStop оторвана от долгосрочных тенденций, которые мы наблюдаем в потребительском поведении", цитирует аналитика FT.

GameStop во вторник также сообщила о назначении главным операционным директором Дженны Оуэнс, которая ранее работала в Amazon.com Inc., Google, принадлежащем Alphabet Inc., и Honeywell International Inc.

Страшим вице-президентом GameStop по электронной торговле была назначена Неда Пасифико, ранее занимавшая аналогичную должность в онлайн-зоомагазине Chewy Inc. Кен Сузуки займет пост вице-президента по системам цепочек поставок GameStop. Оуэнс, Пасифико и Сузуки официально вступят в новые должности 29 марта.

Акции GameStop с начала года подорожали более чем в девять раз. В январе они поднимались до внутридневного рекорда на уровне $483 за акцию на фоне скачка спроса со стороны индивидуальных инвесторов, которые объединились на платформе Reddit против хедж-фондов, игравших на понижение акций компании.