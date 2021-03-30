Песков заявил, что у Кремля нет желания запрещать иностранные интернет-платформы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Кремль не хочет полного запрета иностранных интернет-платформ, но считает необходимым вынудить их выполнять российские правила, и чем "больше жизни" в интернете, тем больше так должно быть правил, заявил "АиФ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил сложность и кропотливость диалога с такими компаниями.

Комментируя блокировку российских аккаунтов в Twitter, Песков заявил, что налицо проявление двойных стандартов, манипулирования, связанного с военно-политическими блоками, с антироссийской пропагандой.

"Все это налицо. Этого не должно быть. Это ведь не связано с бизнесом этой компании? Нет, это связано с тем, что эти компании используют в качестве инструмента антироссийской деятельности, - сказал он. - Соответственно, если компания может сказать свои коллегам за рубежом, что она не хочет заниматься политикой, а хочет просто работать на рынке и зарабатывать, если она готова выполнять местные законы, то проблем никаких не будет. Если нет, выход один".

На вопрос, не может ли Рунет рухнуть из-за блокировки Twitter, пресс-секретарь президента ответил: "Наверняка наши специалисты учитывают имеющийся богатый опыт. Все-таки технологии идут вперед".

На вопрос о безуспешных попытках заблокировать мессенджер Telegram, Песков назвал главным, что "в результате диалога удалось снять этот вопрос с повестки дня". Мессенджер пытались блокировать по решению суда за отказ компании передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. После заявления основателя сервиса Павла Дурова о готовности бороться с терроризмом, Роскомнадзор отменил решение о блокировке.

"Диалог - это главное. Какие-то императивные действия, нежелание идти на компромисс, напротив, ведут к конфронтации. Если вы не хотите принимать наши правила, вы не можете работать у нас", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что ни одно государство, которое себя уважает, не даст компании навязывать ему свои условия.

Он выразил надежду, что до запретов конкретным компаниям работать в России дело не дойдет и будут найдены пути решения конфликта.

"Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно", - повторил он.

Он напомнил, что Владимир Путин считает, что нужно найти золотую середину между приоритетом свободы интернета и его регламентированием.

"Чем больше жизни там (в интернете), тем больше там должно быть правил. И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ", - сказал Песков.

Он добавил, что любая компания хочет действовать бесконтрольно и иметь суперприбыль на каждом возможном рынке. "Но при этом не каждая компания может себя застраховать от того, чтобы стать инструментом в руках других государств по оказанию влияния на то государство, где она работает", - заявил пресс-секретарь.