Песков заверил, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter

Ведомство лишь руководствуется российскими законами, пояснил пресс-секретарь Путина

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не ведет никакой целенаправленной деятельности против Twitter и лишь принуждает компании выполнять российское законодательство, если они от этого отказываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это надзорное ведомство. Надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ и это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать", - сказал Песков журналистам.

Он пояснил, что Роскомнадзор предпринимает действия, направленные на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов, если они от этого демонстративно отказываются.

"Безусловно администрация президента информируется об этих действиях, но в данном случае Роскомнадзор выполняет свои обязанности. Это его функция", - сказал пресс-секретарь.

"Невозможно себе представить, чтобы любая компания, неважно какого она размера, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей, действовала в нарушение законов РФ. И в случае больших компаний, и в случае средних, и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность", - добавил Песков.

Ситуация с Twitter в России

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Twitter в связи с тем, что на платформе не были удалены материалы с запрещенной в стране информацией. Ограничения коснулись загрузки видео и фотографий, при этом речь идет о замедлении 100% мобильного трафика и 50% - фиксированного.

Накануне, 16 марта, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил "Интерфаксу", что Twitter может быть заблокирован в России, если через месяц не примет конкретных мер по удалению запрещенного контента.

"Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", - сказал Субботин.