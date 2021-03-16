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Иностранцы захотели приехать на ПМЭФ в Петербург

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Иностранцы заинтересованы в очном участии в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков на заседании во вторник.

"Иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях форума, и этот формат будет сохранен с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с которой мы находимся в тесном контакте", - приводит слова Кобякова пресс-служба Росконгресса.

Он также добавил, что "форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах".

ПМЭФ-2021 пройдет на площадке "Экспофорум" 2-5 июня.

ПМЭФ

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