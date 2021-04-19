ЦБ снова выявил манипулирование рынком акций энергосбытовых компаний

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Банк России снова выдал предписания брокерам о блокировке счетов отдельным клиентам из-за манипулирования рынком акций региональных энергосбытовых компаний.

ЦБ РФ выдал подобные предписания Альфа-банку, БКС, банку ВТБ, Сбербанку, брокеру "Ай Ти Инвест", "Финаму", а также "Открытие брокеру", следует из информации на сайте регулятора.

"Банк России выявил координацию и неоднократные попытки вовлечения частных инвесторов в недобросовестные практики на биржевых торгах в ходе постоянного мониторинга торгов. Такие действия затрагивали ряд финансовых инструментов, преимущественно – региональные энергосбытовые компании. Координация происходила с помощью популярных мессенджеров, внимание Банка России привлекла аномальная торговля со счетов более трех десятков физических лиц. Такая практика приводит к нарушению справедливого ценообразования и создает угрозу правам третьих лиц", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ.

ЦБ обращает внимание участников рынка на установленную действующим законодательством ответственность за

манипулирование рынком. Центробанк рекомендует воздерживаться от организации и от участия в подобных скоординированных действиях на организованных торгах.

Банк России продолжит изучение обстоятельств для окончательной квалификации указанных действий.

Телеграм-манипулятор

Как сообщалось, Банк России в марте уже выявлял попытку вовлечения частных инвесторов в скоординированное через Telegram-каналы манипулирование акциями ПАО "Россети Юг". Тогда Банк России предписал Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Альфа-банку, БКС, "Открытие брокеру" и "Атону" приостановить торговые операции ряда клиентов, которые организовывались через эти Telegram-каналы и совершали сделки с акциями "Россети Юг".

Зарабатывать участники этого канала хотели на продаже купленных бумаг по повышенной цене другим частным инвесторам и координировались уже для создания аналогичных манипуляций при операциях с другими бумагами. В Telegram-канале инвесторам давались поручения на покупку этих бумаг, однако борьба, в отличие от американского рынка, велась не с хедж-фондами, а с инвесторами, которые "заходили" в акцию на фоне роста интереса к ней. Было заблокировано более 60 счетов физических лиц для дальнейшего выяснения ситуации. Речь идет как о тех инвесторах, которые непосредственно совершали операции в момент появления соответствующей рекомендации, так и о тех, которые совершали операции с этими бумагами до этих рекомендаций.

Феномен Reddit и GameStop

Ранее, в январе 2021 года, на фондовом рынке США произошел аномальный взлет котировок акций отдельных компаний. Скачок был вызван спросом со стороны индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций ряда компаний.

Трейдеры, собирающиеся на Reddit и других платформах, включая, например, Discord, сначала взвинтили цены на бумаги GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр, затем – на акции сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. также за счет согласованных покупок бумаг. Так, например, акции GameStop за две недели в январе 2021 года взлетели до $483 с около $20. После инвесторы нашли новую цель, переключившись на бумаги Rocket Cos.