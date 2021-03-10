ЦБ вскрыл первый сговор телеграм-манипуляторов торгами

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Несколько лет назад Банк России и "Московская биржа" отмечали, что российский частный инвестор уже имеет силы, чтобы поддержать рынок при сильных просадках. В начале 2021 года свою "силу", которая носила противоположный характер, показали американские инвесторы, которые, объединившись на разных платформах и в социальных сетях, сообща покупали и продавали акции, взвинтив их цены в несколько раз. Похоже, что такой тренд приходит и на российский рынок.

Как сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, частные инвесторы, объединившись на площадке одного из Telegram-каналов, в пятницу вечером, 5 марта, начали активно совершать сделки с акциями ПАО "Россети Юг". В Telegram-канале инвесторам давались поручения на покупку этих бумаг, однако борьба, в отличие от американского рынка, велась не с хедж-фондами, а с инвесторами, которые заходили в акцию на фоне роста интереса к ней. "Покупать, не закрываться друг об друга, дождаться роста и об тех новичков, которые зашли в ценную бумагу на повышенном хайпе, на них закрываться", - описывает схему Лях.

"Это не попытка заработать на каких-то хедж-фондах или профучастниках. Это попытка абсолютного манипулирования рынком непосредственно для того, чтобы просто повысить стоимость ценных бумаг, а потом по высокой стоимости уже реализовать. Потенциально это может быть и двойное манипулирование в связи с тем, что люди, которые организовывали подобные схемы, могли закупаться заранее, до того момента, когда объявляли сигнал о покупке ценных бумаг. То есть они пытались заработать еще и на тех, кого вовлекали в эту схему", - пояснил он.

В связи с этой ситуацией Банк России во вторник предписал Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Альфа-банку, БКС, "Открытие брокеру" и "Атону" приостановить торговые операции ряда клиентов, которые организовывались через эти Telegram-каналы и совершали сделки с акциями "Россети Юг". К тому же было заблокировано более 60 счетов физических лиц для дальнейшего выяснения ситуации. Речь идет о тех инвесторах, которые непосредственно совершали операции в момент появления соответствующей рекомендации, так и о тех, которые совершали операции с этими бумагами до этих рекомендаций.

"Банк России в пятницу в 16:00 МСК выявил с помощью ситуационного центра нерыночные операции на рынке ценных бумаг ПАО "Россети Юг". Это нерыночное ценообразование продолжалось порядка получаса, и после выявления такого нерыночного ценообразования автоматические системы ситуационного центра начали искать, с чем оно могло быть связано. Были установлены Telegram-каналы, в которых распространялась информация о вовлечении в скоординированные действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций", - сказал Лях.

Так, согласно данным "Московской биржи", 5 марта с бумагами "Россети Юг" было совершено более 2 тыс. сделок объемом 15 млн рублей, в то время как обычно с этой бумаги совершается 200-600 сделок объемом до 1,5 млн рублей. Причем объем торгов с 16.00 МСК по 17:00 МСК составил более 10,4 млн рублей. При этом цена акции поднималась не так значительно: колебалась с 0,0461 рубля за бумагу и до 0,04995 рубля.

"Были выявлены лица, которые вовлекали в такую деятельность, и лица, которые принимали участие в такой деятельности. Для предотвращения дальнейшего нарушения справедливого ценообразования и устранения угрозы правам лиц и частных инвесторов на рынке, было принято решение о принятии комплекса мер, направленных на предотвращение искажения конъюнктуры рынка, а также было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации в данных Telegram-каналах действий на конкретном рынке", - пояснил Лях.

Как отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, координаторы подобных действий призывают инвесторов совершать подобные сделки не только с российскими акциями на "Московской бирже", но и с иностранными бумагами на "Санкт-Петербургской бирже". По его словам, инвесторы также объединялись для попыток манипулирования и другими ценными бумаги. Было выявлено несколько Telegram-каналов с количеством участников от 500 человек до нескольких тысяч.

"В случае, если мы будем понимать, что на рынке появляется новые составы манипулирования, которые в настоящий момент не описаны в законе, то после дополнительных консультаций с профессиональным сообществом мы можем дополнять специальный отдельный пункт и относить эти действия к манипулированию рынком. Но в настоящий момент мы приняли решение ограничить операции, включая блокировку торговых счетов ряда клиентов - физических лиц для того, чтобы не повторялись подобного рода манипуляции", - сказал Лях, отметив, что ЦБ РФ намерен оперативнее устанавливать факты манипулирования рынком и инсайдерской торговли.

Заместитель гендиректора компании "Открытие брокер" по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Андрей Салащенко подтвердил "Интерфаксу", что брокер получил предписание от ЦБ РФ. "Мы планируем изучить ситуацию и выполнить все требования Банка России, предоставив ему всю необходимую информацию в отношении операций наших клиентов. В дальнейшем (после дополнительного взаимодействия с Банком России) мы определимся с возможными дополнительными мерами по противодействию манипулированию рынком", - отметил он.

Главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов отметил, что подобные запросы от Банка России - стандартная практика для выяснения обстоятельств по операциям, вызывающим подозрения у регулятора. "По предписаниям, полученным вчера от ЦБ, временно заблокированы брокерские счета 8 клиентов. Информация о том, в чем подозревают клиентов, в предписаниях отсутствует", - сказал он.

Представитель Тинькофф банка также подтвердил, что брокер получил предписание и приостановит исполнение торговых поручений. "Ограничения коснутся 39 клиентов. Мы проведем детальный анализ ситуации", - указал он.

В БКС и "Атоне" отказались от комментариев. В Сбербанке сообщили, что банк не раскрывает информацию об операциях, совершенных его клиентами. В Альфа-банке не ответили на запрос агентства.

"Мы продолжим изучение обстоятельств для окончательной квалификации данных действий, как манипулирование или нет, но при этом обращаем внимание на уже установленную ответственность действующим законом по манипулированию рынком и рекомендуем воздерживаться от организации и участия в подобных скоординированных действиях на организованных торгах. А также хотели бы предупредить граждан о рисках потери финансов и потери инвестиций в условиях высокой ценовой волатильности, тем более, когда такая ценовая волатильность создается недобросовестными практиками, искусственным ценообразованием с помощью вовлечения частных инвесторов в скоординированные действия", - отметил Лях.

"Ранее подобного рода кейсы мы видели. В начале 2010-х годов это были кейсы, когда пытались создавать искусственное ценообразование и волатильность на различных форумах. Но с использованием социальных сетей и мессенджеров подобного рода схемы - это первая, которую мы установили и выявили. Но на Западе подобного рода схемы уже получили реализацию (искусственная разгонка цены в каких-либо целях)", - добавил он.

Ранее, в январе 2021 года, на фондовом рынке США произошел аномальный взлет котировок акций отдельных компаний. Скачок был вызван спросом со стороны индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций ряда компаний. Трейдеры, собирающиеся на Reddit и ряде других платформ, включая, например, Discord, сначала взвинтили цены на бумаги GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр, затем - на акции сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. также за счет согласованных покупок бумаг. Так, например, акции GameStop за две недели в январе 2021 года влетели до $483 с около $20. После инвесторы нашли новую цель, переключившись на бумаги Rocket Cos.

Ситуацией заинтересовались следователи Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США и федеральные прокуроры страны, которые сейчас выясняют, был ли резкий рост цен на акции этих компаний связан с манипулированием рынком или другими противоправными действиями.