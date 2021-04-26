"Сафмар финансовые инвестиции" нарастил долю в "Русснефти" до 11,1%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" сообщило, что нарастило свою долю в нефтяной компнии "Русснефть" с 7,8% до 11,1%.

По данным "Московской биржи", 21 и 22 апреля с акциями "Русснефти" прошли три переговорные сделки, в ходе которых было продано 3,3% акций на 1,65 млрд рублей. Средняя цена за одну бумагу составила примерно 170 рублей. "Увеличение доли действительно состоялось после приобретения акций "Русснефти" на бирже в режиме переговорных сделок", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Сафмар финансовые инвестиции", отказавшись комментировать цену сделки.

Первые 7,8% в нефтяной компании холдинг получил в начале апреля в результате выкупа у нескольких крупных миноритариев их долей. На приобретение этих акций пошли средства от продажи НПФ "Сафмар" группе компаний "Регион" Сергея Сударикова (сделка оценивалась в диапазоне 20-24 млрд рублей), сообщали ранее "Интерфаксу" в холдинге.

"Новое приобретение также финансируется за счет средств, полученных от продажи холдингом НПФ "Сафмар". Данные акции, как и в начале апреля, были выкуплены у ряда миноритарных акционеров (количество которых мы не раскрываем) в режиме переговорных сделок", - отметил представитель "Сафмар финансовые инвестиции" в понедельник, отметив, что прошедшие сделки не имеют прямой связи с продажей НПФ "Сафмар".

Сделка по продаже фонда предусматривает также выкуп с баланса НПФ "Сафмар" ряда активов, прежде всего связанных с его прошлым собственником, отмечали ранее источники "Коммерсанта" и подтверждали собеседники "Интерфакса". Это касалось пакета обыкновенных акций "Русснефти", ипотечных сертификатов участия (ИСУ) и бумаг самого холдинга "Сафмар финансовые инвестиции". На конец марта НПФ "Сафмар" владел 9,2% в НК "Русснефть", следует из раскрытия самой компании. Фонду также принадлежит 8,6% в "Сафмар финансовые инвестиции" и ипотечные сертификаты участия ИСУ ГК-3 (удостоверяют право собственности на ипотечное покрытие нежилых помещений, принадлежащих компании "Коммерцпроект", аффилированной с "Сафмар финансовые инвестиции") на сумму 4,9 млрд рублей.

По требованиям регулятора, сделки по продаже или покупке инструментов на пенсионные накопления должны проходить только на бирже в режиме "биржевого стакана": когда все заявки анонимные, а аукцион - открытый. В НПФ "Сафмар" отказались от комментариев, продавал ли фонд в последнее время акции нефтяной компании на бирже.

"Сафмар финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар". АО "Даглис" Саида Гуцериева владеет 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одна его компания Lanbury Trading Limited - 16,7%. Кроме того, владельцами холдинга являются оператор обратного выкупа Weridge Investments Limited (48,49%) и страховая компания "ВСК" (1,7%). НПФ "Сафмар" принадлежит 8,6% холдинга. Коэффициент free float "Сафмар финансовые инвестиции" составляет 11%.

Таким образом, помимо 11,1% "Русснефти", холдинг сейчас владеет 49% акций страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", а также 10% в ПАО "М.Видео" и 100% в небольшом НПФ "Моспромстрой-Фонд".

Крупнейший владелец "Русснефти" - также семья Гуцериевых, которой принадлежит около 28% уставного капитала. Владельцами привилегированных акций компании являются принадлежащий Банку России банк "Траст" - 16,52% (19,23% в УК) и ООО "Бизнес Финанс" (принадлежит банку ВТБ - 8,48% (соответствует доле в УК). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).