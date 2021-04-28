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Brent подешевела до $66,39 за баррель

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно снижаются на торгах в среду после того, как страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение постепенно наращивать добычу в мае-июле.

"Мы рассмотрели ситуацию на рынке и еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад, об уровнях добычи на май, июнь и июль этого года", - сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года.

К 8:10 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,05%), до $66,39 за баррель. За торги вторника контракты подорожали на $0,77 (1,2%) - до $66,42 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,03 (0,05%), до $62,91 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $1,03 (1,7%) - до $62,94 за баррель.

Трейдеры в среду ожидают публикацию данных о запасах энергоносителей в США.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,3 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение нефтяных запасов в стране на 200 тысяч баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - сократились на 1,2 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду в 17:30 по Москве.

Brent WTI США Минэнерго ОПЕК Александр Новак

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