Brent подорожала до $65,92 на сохранении планов ОПЕК+ по добыче

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне сообщений о том, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании во вторник рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые на предыдущем заседании.

Встреча министров всех стран ОПЕК+, назначенная на среду, перенесена на 1 июня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Заседание JMMC также назначено на 1 июня.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени во вторник составляет $65,92 за баррель, что на $0,27 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,39 за баррель, что на $0,48 (0,78%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Как сообщалось, на заседании 1 апреля министры ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия постепенно ослабит свои добровольные сокращения: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - на 350 тыс. б/с, в июле - на 400 тыс. б/с. В результате все страны ОПЕК+ выйдут на уровни добычи, на которые планировали выйти с начала 2021 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в ходе заседания JMMC во вторник, что странам ОПЕК+ нужно внимательно следить за ситуацией на нефтяном рынке, в том числе из-за распространения коронавируса в азиатских странах.

"На рынке мы видим некий оптимизм и положительную динамику показателей мобильности населения, восстановление спроса в крупнейших странах-потребителях. В то же время мы должны следить за ситуацией, в том числе связанной с распространением коронавирусной инфекции, которая еще имеет место быть, особенно во многих странах азиатского региона", - сказал Новак.

Он отметил, что ключевой задачей ОПЕК+ должно оставаться исполнение достигнутых договоренностей в полном объеме.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ в понедельник повысили прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся в марте 5,6 млн б/с, сообщили делегаты встречи. При этом они считают, что избыток запасов нефти, сформировавшийся на мировом рынке в период пандемии, полностью сойдет на нет до конца текущего квартала.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также заявил об улучшении перспектив нефтяного рынка, отметив "положительные сигналы в отношении мировой экономики". Однако он подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности.

Техкомитет ОПЕК+ также предупредил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Индии, Японии и Бразилии может ограничить повышение спроса на нефть.