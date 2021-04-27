ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи до конца года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК+ 1 июня рассмотрят ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Он отметил, что исполнение сделки ОПЕК+ в марте составило 113% - это самый высокий показатель за все время. "Россия традиционно исполняет сделку ОПЕК+ практически на 100%", - подчеркнул вице-премьер.

"В целом мы оценили ситуацию на рынке. Она с одной стороны имеет позитивный характер: мы видим частичное восстановление спроса, и более высокие оценки мирового роста ВВП, он повышен с 5,1% до 6% в целом по году. Мы видим частичное восстановление в течение марта и апреля мобильности населения, увеличение авиаперевозок, автомобильных перевозок. Но в то же время мы наблюдаем и то, что в некоторых странах идет увеличение распространения коронавирусной инфекции, числа заболевших - в Индии, Латинской Америке. Это вызывает определенные опасения на рынке относительно дальнейшего роста спроса, поэтому было решено не менять те цифры по добыче, которые были спланированы странами ОПЕК+ месяц назад. Это означает, что мы будем двигаться в рамках утвержденных параметров", - объяснил он. .

Он отметил, что исполнение сделки ОПЕК+ в марте составило 113%. "Это очень высокий уровень, фактически самый высокий, наверное, уровень за все время действия этого соглашения", - сказал вице-премьер.

По его словам, Россия традиционно исполняет сделку практически на 100%. "Наши компании ответственно относятся к исполнению своих обязательств, это в интересах и компаний, и рынка, страны, бюджета. Поэтому мы видим, что и цены на рынке сегодня стабильные - они колеблются в районе $62-66/барр. Надеемся, что такая стабильная ситуация будет до конца года", - заявил чиновник.

По его оценке, что обстановка на нефтяном рынке в целом стабильная. "Надеемся, что стабильная ситуация с ценами на нефть сохранится до конца года", - добавил он.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании 27 апреля рекомендовали не менять решения о постепенном увеличении добычи нефти, принятые на предыдущем заседании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Поэтому встреча министров всех стран ОПЕК+, назначенная на среду, была перенесена на 1 июня.

Во вторник было решено, что ОПЕК+ в мае увеличит добычу нефти на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне - на столько же, а в июле на 400 тысяч баррелей в сутки, сказал Новак.

"Это даст возможность выйти на те уровни добычи, которые планировались в 2021 году, с учетом роста спроса и постепенного восстановления рынка", - добавил он.