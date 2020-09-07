Трамп назвал опасной программу Байдена в сфере энергетики

План Байдена предполагает наращивание в США "чистых" источников энергии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планы кандидата от демократов на пост главы государства Джо Байдена в сфере энергетики нереалистичны, а в случае реализации - негативно скажутся на стране.

"Байден также обещает уничтожить энергетический сектор США... Он хочет всюду построить ветряные электростанции", - сказал Трамп на пресс-конференции.

"Но тогда ему нужно будет договариваться с Китаем, Россией, Индией и многими другими странами, потому они-то этого не делают. А если они этого не будут делать, то США окажутся в очень неблагоприятном экономическом положении (так как цена на энергию в США, по мнению Трампа, повысится - ИФ)", - добавил он.

Ранее Трамп критиковал планы Байдена вернуть США в Парижское соглашение по климату. По его словам, это не поможет экологии, но ударит по американской промышленности и будет выгодно Китаю.

В частности, Трамп утверждает, что программа Байдена в случае реализации приведет к уничтожению компаний, работающих в сфере добычи газа и "чистого угля". Трамп считает, что подобные планы в итоге затруднят борьбу США с конкурентами в сфере экономики. Он напомнил, что американские компании сейчас очень активно ведут борьбу против "Китая, других стран мира, в том числе - против Европы".

Байден обещает в случае избрания президентом взять курс на все более активное использование в США "чистых" источников энергии, чтобы сократить количество вредных выборов в атмосферу. Согласно его плану, стране необходимы массированные инвестиции в сферу чистой энергетики. Параллельно он призывает ввести ограничения для компаний, добывающих нефть и газ. Байден также намерен принимать жесткие меры, в том числе в судебной сфере, для борьбы против компаний, загрязняющих окружающую среду.

Трамп, в свою очередь, заявляет, что подобные планы оторваны от реальности и приведут лишь к удорожанию энергии и к уничтожению большого количества рабочих мест в нефтегазовой сфере.