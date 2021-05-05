Фондовые рынки Европы снизились вслед за акциями технологических компаний

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы заметно опустились по итогам торгов во вторник на фоне распродажи акций технологических компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 1,43%, до 433,65 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,67%, французский CAC 40 - на 0,89%, испанский IBEX 35 - на 0,71%, итальянский FTSE MIB - на 1,81%. Германский DAX потерял 2,49%, продемонстрировав максимальное дневное снижение с декабря 2020 года.

Лидером падения в технологическом секторе стали акции германского разработчика ПО Teamviewer AG, которые снизились в цене на 12,3%.

Тем временем акции некоторых туристических компаний подорожали на фоне планов Европейского союза открыть границы для путешественников. Бумаги авиакомпании easyJet Plc выросли в цене на 0,3%. International Consolidated Airlines Group SA - на 0,4%

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера.

"Комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по причинам необязательного характера не только для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и для всех людей, получивших последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной ЕС, по крайней мере, за 14 дней до прибытия", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Европейский эксперт, комментировавший журналистам это предложение на условии анонимности, сообщил, что 5 мая его рассмотрит Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper). После этого предложение должно быть официально принято Советом ЕС. Собеседник СМИ выразил надежду, что это может произойти до конца мая.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что "пора возродить туристический бизнес, а также дружбу с другими странами. Но делать это нужно, соблюдая нормы безопасности". По мнению фон дер Ляйен, ЕС нужен механизм, который позволит быстро ограничивать контакты с той или иной страной, если на ее территории возникнет опасный штамм COVID-19.

Акции HelloFresh SE во вторник подешевели на 6,7%, оказавшись в числе лидеров падения среди компонентов Stoxx Europe 600, несмотря на то, что германская компания, доставляющая клиентам наборы продуктов с рецептами для приготовления еды, зафиксировала рост выручки и скорректированной EBITDA в первом квартале и подтвердила прогноз на текущий год в целом.

Цена бумаг германской Infineon Technologies AG снизилась на 5,9%, хотя один из крупнейших в Европе производителей полупроводников во втором квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль на 14% и повысил годовой прогноз.

Бумаги Adecco Group AG потеряли в цене 5,1%, несмотря на то, что швейцарская рекрутинговая компания вернулась к чистой прибыли в первом квартале и отметила увеличение выручки в апреле в помесячном выражении.

Рыночная стоимость Telenor ASA уменьшилась на 1,9%. Норвежский поставщик телекоммуникационных услуг в первом квартале зафиксировал чистый убыток.

Котировки акций Pandora A/S выросли на 6%. Датская ювелирная компания улучшила прогноз финансовых показателей на 2021 год и объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций, зафиксировав более высокую, чем ожидалось, чистую прибыль в первом квартале.