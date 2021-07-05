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"Роснефть" реорганизовала АО "РН-Няганьнефтегаз"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - АО "РН-Няганьнефтегаз" завершило реорганизацию в форме выделения, учредив 100%-ное дочернее ООО "Няганьнефть", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО "Няганьнефть" учреждено 30 апреля с уставным капиталом 10 тысяч рублей. В качестве основного вида деятельности указана "добыча нефти".

В пояснениях к бухотчетности "РН-Няганьнефтегаза" сообщалось, что процедура реорганизации началась 13 января, ее планировалось завершить во II квартале 2021 года.

Согласно бухгалтерской отчетности, стоимость активов "РН-Няганьнефтегаза" на конец 2020 года составила 148,06 млрд рублей и сократилась за год на 28%.

Выручка "РН-Няганьнефтегаза" в прошлом году сократилась на 36,8% по сравнению с предыдущим годом, до 89,983 млрд рублей, чистая прибыль - в 2,2 раза, до 12,8 млрд рублей. Объем добычи нефти составил 5,855 млн тонн, газа - 1,705 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что похожая реорганизация была проведена в "Самаранефтегазе" и "Оренбургнефти".

В соответствии с планом, который топ-менеджмент "Роснефти" представил аналитикам в конце прошлого года, в течение полутора лет НК намерена продать в основном российским покупателям "хвостовые активы" с эквивалентом производства 20 млн тонн нефти в год.

В частности, речь шла о продаже активов на юге России, месторождений "Самаранефтегаза", "Оренбургнефти", "РН-Северная нефть", "Талинского", "Варьеганнефтегаза" и "Сахалинморнефтегаза". В настоящее время "Роснефть" уже продала 93% "Варьеганнефтегаза", 49% в "Сахалинморнефтегазе" и "РН-Северная нефть", 100% ООО "РН-Ставропольнефтегаз", доли в "РН Ингушнефти", "Роснефть-Дагнефти" и "Дагнефтегазе".

Роснефть Няганьнефть РН-Няганьнефтегаз

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