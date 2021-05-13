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Цены на курятину в РФ вновь начали расти после недолгого снижения

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на мясо кур за неделю с 5 по 11 мая повысились на 0,2% после снижения двумя неделями ранее (на 0,1%), следует из данных Росстата.

В 23 регионах курятина подорожала на 0,1-0,5%, в 16 - на 0,6-2,5%. В 14 субъектах цены не изменились, в 32 - снизились на 0,1-2,3%.

В то же время цены на яйца за неделю снизились на 1% (рост на 0,4% неделей ранее). В 37 регионах яйца подешевели на 0,1-1,9%, в 18 - на 2,0-8,3%. В 12 субъектах цены не изменились, в 18 - повысились на 0,1-1,1%.

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Росстат также сообщил, что цены на сахар за неделю не изменились. При этом в 24 регионах сахар подорожал на 0,1-0,4%, в 14 - на 0,5-2%. В 33 субъектах изменений не было, в 14 - цены снизились на 0,1-1,9%.

Темпы роста цен на подсолнечное масло замедлились до 0,4% с 0,5% неделей ранее. В 30 регионах масло подорожало на 0,1-0,9%, в 20 - на 1-2,7%. В 22 субъектах цены не изменились, в 13 - снизились на 0,1-1,4%.

Гречневая крупа за неделю подорожала на 0,5%. Такие темпы роста были зафиксированы и неделей ранее. Не изменилась за неделю и динамика роста цен на рис - на 0,1%. Пшено продолжает дешеветь, но темпы снижения цен замедлились до 0,1% с 0,4% неделей ранее.

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,9%. Больше всего подорожала белокочанная капуста - на 4,9% (на 4% неделей ранее). Рост цен на картофель ускорился до 2,9% (с 2,5%), на репчатый лук - почти в два раза, до 2,5% с 1,3% неделей ранее.

В то же время замедлился рост цен на морковь - с 2,4% до 2,2% и на огурцы - с 7,6% до 1,9%.

Цены на помидоры снизились на 0,6%, на яблоки - на 0,2%. Неделей ранее помидоры подорожали на 0,3%, яблоки - на 0,1%.

Росстат

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