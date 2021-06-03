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Минпромторг обсудил с ритейлерами закупочные цены на яйца

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг провел с ритейлерами переговоры, чтобы они искусственно не ограничивали закупочные цены на яйца, сообщила журналистам на ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.

Экономический кризис

1 июня на Неделе ритейла в Москве, статс-секретарь -замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что снижение потребительских цен на яйца стало "несчастьем для агрокомплекса".

"Только несчастьем для агрокомплекса оказалось (падение цен - ИФ), потому что сейчас наша задача как-то убедить ритейл повысить (закупочные - ИФ) цены, чтобы не сократилось поголовье кур, и все-таки мы не получили дефицит. Это опасная история", - говорил он.

Минсельхоз на прошлой неделе приводил данные на 26 мая, по которым стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории – на 10,9%. При этом текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции в ведомстве оценивали как "стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства".

Вместе с тем птицеводы из-за роста затрат заявили о планах снизить поголовье несушек. Газета "Ведомости" сообщала о том, что производители даже обратились в Минпромторг с просьбой повлиять на закупочные цены ритейлеров в сторону увеличения.

Минпромторг Минсельхоз Виктория Абрамченко

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